''Отдайте Путину Бордо'': Данилов резко ответил Макрону на предложение о ''гарантиях безопасности'' для РФ

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил Франции отдать России город Бордо, если президент Эммануэль Макрон хочет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о "гарантиях безопасности" и других уступках оккупантам. Что касается своих территорий, Украина будет решать сама.

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Об этом Данилов заявил в эфире национального телемарафона 4 января. Он выразил непонимание относительно общения европейского лидера с президентом государства-террориста.

"Если кто-то считает, что нам надо извиниться (перед россиянами – ред.) и отдать им Крым, Донецкую, Луганскую области, то это полное безумие. Более того, я не могу понять, как вы с террористами разговариваете. Вот представьте себе, садятся за стол Байден и Усама бен Ладен (лидер "Аль-Каиды" – ред.) и они начинают переговоры о гарантиях Усамы бен Ладена", – сказал Данилов.

В ответ на предложение Макрона предоставить Путину "гарантии безопасности" Данилов посоветовал ему распоряжаться территориями Франции, а не Украины.

"И когда вы говорите, что с ним (Путиным – ред.) нужно о чем-то говорить, ему нужно давать какие-то гарантии – ну, отдайте ему Бордо, свое отдавайте. Наше не надо, мы сами разберемся", – сказал секретарь СНБО.

Напомним: 3 января Макрон снова заговорил о "гарантиях безопасности" для страны-агрессора России. Он заговорил по этому поводу на тот случай, если президент государства-террориста Владимир Путин согласится прекратить войну против Украины

"Эта тема будет частью тем для мира, поэтому нам нужно подготовить то, что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены и как дать гарантии России в тот день, когда она вернется за стол переговоров", – сказал французский лидер.

Стоит отметить, что большинство западных и украинских политиков категорически против любых переговоров с Путиным, считая, что такой шаг вознаградит российского диктатора уступками почти через 10 месяцев кровавой войны в нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Финляндии Сауле Ниинисте подверг критике заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что европейские страны якобы должны подумать о том, как обеспечить России "гарантии безопасности". Ниинисте считает, что такие гарантии нужны не России, а ее странам-соседям, прежде всего Украине;

– несколько стран Европейского Союза официально выступили против заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Запад якобы должен рассмотреть "гарантию безопасности" для России. Демарш государств помогла организовать председательствующая в Совете ЕС Чехия.

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