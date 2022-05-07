"Остановимся на границе с Польшей": вице-спикер Госдумы озвучил план по захвату Украины

О мире между Украиной и Россией пока речь не идет, так как в Кремле по-прежнему уверены, что Украина представляет военную угрозу для РФ. "Спецоперация" закончится только тогда, когда в Москве сочтут нужным, россияне намерены дойти до польской границы.

Об этом заявил депутат, вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой в интервью изданию La Repubblica. Он выдал очередной бред в духе российской пропаганды о том, что нацистская идеология укоренилась в Украине, несмотря на то, что у нее еврейский президент.

"Мы завершим операцию, когда сочтем нужным. Я думаю, мы остановимся на польской границе", – добавил российский политик.

По словам депутата, экономический удар, конечно, в полной мере ощущают на себе российские граждане, но это их не остановит: в центре внимания якобы остается выживание страны. Чтобы подчеркнуть твердость РФ, он добавил: "Для русского человека еще несколько рублей – это не трагедия. Он создает стену".

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По мнению Толстого, война показывает, что Россия не хочет, чтобы ее топтали ногами, и не приемлет никаких ограничений со стороны Запада.

"Эта попытка стереть Россию потерпит неудачу. Потому что нельзя стереть нашу культуру, искусство, литературу, спорт, несмотря на истерию Запада", – заключил он.

"Все мы, конечно, надеемся, что боевые действия закончатся как можно скорее, но это не отменяет необходимости "демилитаризации" и "денацификации" режима, созданного в Украине. Режима, который никогда больше не будет существовать, несмотря на все попытки Запада", – заявил Толстой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава российской разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша намерена установить контроль над "своими историческими владениями" в Украине. Для этого Варшава якобы планирует ввод войск в западные области Украины под предлогом их "защиты от российской агрессии".