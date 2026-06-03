Видимо, Meduza сегодня напишет об экологической катастрофе в городе высокой культуры и музеев, где половина экспонатов – п*жжены из Украины.

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Бесстрашные российские "оппозиционеры" и иностранные агенты иллюстрируют хлопки фото пострадавшего от горящей нефти замурзанного пеплом воробья. Все, как они любят. Никакой политики. Было шумно.

Я же напишу, что это то самое новое качество войны, которое все больше экспертов осторожно называют приятным словом "перелом".

Очевидно, что Вооруженные Силы Украины приобрели способность РЕГУЛЯРНО поражать объекты практически по всей европейской части России.

Ключевое слово здесь – РЕГУЛЯРНО. Это не разовые акции, а РУТИННАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ работа, когда мы делаем россии БОЛЬНО.

Удар по Питеру стоит особняком, потому что это не просто город, а родной город Путина, где для него всегда зачищали целые кварталы, чтобы всратый император мог выйти прогуляться без памперсов. Питер – его место силы и защищенная крепость, которая вдруг перестала быть крепостью. Десятки лет так было, потому что американцы ссались самой мысли ударить по Питеру из-за ядерной эскалации.

А украинцы просто уеб*ли дронами, потому что время пришло. Теперь можем.

Нет, топливный кризис в отдельных регионах это еще не победа. Бравурные посты, что где-то взяли в плен российскую роту, потому что у них закончился бензин – это тупые фейки. Но, впервые после освобождения ВСУ Херсона, появилась надежда на положительный результат.

Единственное, что сейчас важно – не проеб*ть масштабирование. Потому что уже не один раз было в этой войне, что мы придумываем что-то адское, а россия копирует, производит в 10 раз больше, чем мы и наваливает нам. Как, например, ФПВихи.

И тут есть некоторый оптимизм, потому что как только мы смогли турнуть "всесильного" Ермака, вдруг оказалось, что украинское государство может быть достаточно эффективным.

А Путину сейчас грустно в Питере. В Питере – пить.