Із закритого військового містечка "Бєлгород-22" 12-го головного управління МО РФ екстрено евакуюються ядерні боєприпаси. Про це повідомляються мої джерела в погонах.

Видео дня

"Бєлгород-22" (Головчино) - одна з баз зберігання ядерної зброї. За деякими даними, зараз там зберігаються тактичні ядерні боєприпаси.

Легіон "Свобода России" сьогодні почав наступ на Бєлгородщині, захоплено декілька сіл і зараз тривають бої за місто Грайворон.

Від Грайворона до Головчино приблизно 14 км.

Мої джерела в погонах стверджують, що орківська в/ч 25624 (тобто власне "Бєлгород-22") очікує атаки російських патріотів з легіону "Свобода России", а тому в паніці евакуйовує ядерний арсенал. Ситуація ускладнюються тим, що для подібних заходів потрібно запускати в дію суворий протокол безпеки.

Ось так от несподівано Україна може стати ядерною державою!!!

А московитам же казали, що так і буде!!!

З вашого дозволу, процитую власний статус: "Бєлгороду варто приготуватися. Український контрнаступ буде максимально креативним і напевно що не передбачуваним для окупантів".