Оккупанты перебрасывают РЭБы из Санкт-Петербурга в сторону границы с Украиной – 'Атеш'

Военные страны-агрессора РФ перебрасывают РЭБ из Санкт-Петербурга для защиты своих границ от ударов дронов. Речь идет о комплексах "Палантин", подавляющих существующие и перспективные системы связи противника.

Видео дня

Об этом 6 ноября сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". Также были опубликованы фото и карта перемещения колонны российских систем РЭБ.

Колонну отследили агенты "Атеш".

Партизаны выяснили, что она состояла из семи мобильных комплексов.

Оккупанты вынуждены перемещать РЭБ в сторону границы с Украиной для борьбы с налетами БПЛА, количество которых постоянно увеличивается, указали в движении.

Координаты: 59.827082, 30.238923

"Палантин" – комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня, который ведет радиоэлектронную разведку и способен подавлять существующие и перспективные системы связи противника.

Вся информация уже передана "в правильные руки", которые смогут вывести из строя каждый комплекс до того, как он сможет принести хоть какую-то пользу врагу, заявили партизаны.

В "Атеш" также призвали всех осознанных граждан помогать в борьбе с преступным кремлевским режимом. Сделать это можно, написав на электронную почту [email protected], напомнили в движении.