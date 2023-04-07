Моральное состояние большинства российских оккупантов плачевное, боевой дух близок к нулю. И об этом знают украинская и западные разведки. Только этим можно объяснить неожиданную рекламно-информационную кампанию по поводу украинского контрнаступления.

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Мировые СМИ полны сообщений о предстоящем наступлении Украины, об этом же говорят украинские и западные политики. Называются и предполагаемые сроки. На первый взгляд всё это очень странно. Предстоящие наступления в войне никогда не анонсируют, но обычно тщательно скрывают, чтобы не дать противнику к ним подготовиться. Если информацию о наступлении удаётся скрыть - это даёт преимущество наступающей стороне (например, так поначалу было во время арабо-израильской войны 1973 года). Если готовящееся наступление не удаётся сохранить в тайне - оно может быть сорвано контрударом противника (Курская битва). Почему же сейчас о предстоящем наступлении говорят впрямую?

Дело, видимо, вот в чём. Украинская разведка докладывает, что ожидание контрнаступления Украины усугубляет эрозию морально-психологического состояния оккупантов. В результате, в марте рекордное число россиян сдалось в украинский плен. Параллельно, появляется всё больше видео с жалобами несчастных, морально опущенных мобиков на своё начальство.

Украинцы и их союзники специально нагнетатают обстановку, мучают и без того деморализованных россиян ожиданием возмездия - "мы уже идём за вами". К моменту украинского наступления российские войска должны оказаться в состоянии начинающейся паники.

Россиян психологически готовят к тому, чтобы они побежали, уже просто узнав о наступлении Украины. Судя по их психологоческому состоянию, в ряде случаев это возможно.