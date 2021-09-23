Меня смешит реакция на прошедшие "выборы" либерально-ориентированных политологов, партийцев, социологов и специалистов по электоральным процессам. Они заламывают руки и причитают, что вот их опять обманули, обсчитали, обвесили, недодали голосов, переписали протоколы и не отреагировали на жалобы. Наглые фальсификации, пробили очередное дно, проснулись в новой стране – и так 20 лет после каждых "выборов"!

Оптимисты говорят, что они наступают на одни и те же грабли, потому что история их ничему не учит. Но тут я пессимист и поэтому возражаю: они все понимают и всему научились. Не в мозгах дело! Власть, цинично посмеиваясь, окунула их мордой в грязь, но им это все-равно: они умоются и к следующим "выборам" обязательно заведут свою старую шарманку про необходимость прийти и выразить свой протест против власти путем участия в кремлевской клоунаде. Они не будут вспоминать прошлые выборы и многократно пробитое дно, они призовут избирателей попробовать еще раз обыграть наперсточников с силовым прикрытием.

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И знаете почему? Я думаю, дело в том, что люди, сделавшие оппозиционную политику своей профессией, не хотят оставаться без работы. При отказе от соучастия в фальшивых выборах что бы делали все эти политтехнологи, партийные активисты, прикормленные социологи, обозреватели и комментаторы, эксперты по различным сортам политического дерьма? Подняться с дивана и выйти на улицу? Пожалуй еще можно, если "протест" буде санкционирован властями. А если нет, то ни-ни, ни шагу в сторону, ведь конвой, как известно, стреляет без предупреждения. Только в рамках закона, чтоб без риска и ненужных осложнений. Уж лучше в авторитарной песочнице под строгим взглядом взрослых играть в демократические выборы, чем подумать о реальных путях сопротивления. К тому же самым прилежным игрокам ЦИК отстегнет от своих щедрот несколько мандатов – абсолютно бесполезных в законотворческой деятельности, но таких красивых и значительных.

Конечно, всем этим лучше было бы заниматься при демократии, это проще и безопаснее, но поскольку ее нет, то и так сойдет, они на все готовы. Можно сесть с коммунистами "в одну лодку", можно голосовать за сталинистов и проходимцев, можно даже призывать к заведомо непроверяемому электронному голосованию и агитировать за явку на избирательные участки, дабы игра в песочнице была больше похожа на настоящие выборы. Нет, они конечно не за эту власть, они против, но они с ней в одной лодке.

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