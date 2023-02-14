Блог | Серж Марко: Одна из лучших диверсий хороших россиян

Немного о хороших россиянах.

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Нет, не о тех, где хорош каждый двухсотый.

А о тех, кому можно подать руку.

В городе Тула есть такое предприятие, НПО "ПКРВ".

Там производят 152-мм управляемые снаряды Краснополь, ПВО "Панцирь-С" и другое.

Далее текст на языке оригинала.

Російській блогер, який доречі робить дуже якісний аналіз цієї війни, заявив що зможе промотивувати фінансово працівникив цього НПО, якщо вони зроблять свідому діверсію.

І деякі працівники вирішили допомогти Україні.

Вони злили цьому блогеру документацію, з списком західних комплектуючих, щоб можна було закрити ці поставки, чи відслідкувати як вони заходять контрабандою.

А ще вони внесли деякі зміни у АРМ "Панциря" (Автоматизоване робоче місце, по суті комп'ютер який керує функціями машини), у блоки, з яких він збирається. І тепер щоб все перевірити, потрібно зупиняти всю лінію. Бо ніхто не знає, які саме функції будуть працювати некорректно. І ось тут у РФ шпагат – чи вірити цьому блогеру, і зупиняти лінію, а фото номенклатури комплектуючих дійсно вказує що деякі працівники підприємства саботують виробництво. Чи не вірити, і тоді на фронті можуть з'явитись "Панцирі", які чи то погано бачать цілі, чи невлучно стріляють, чи ще щось.

Це мабуть одна з найкращих диверсій, про які я чув. І це зробив російський блогер. На гроші підписників.

Мой повага йому.

Если ты прочитаешь мой пост, знай что на одного украинца, который хочет с благодарностью пожать тебе руку, стало больше. И не на одного.