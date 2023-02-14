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Серж Марко
Серж Марко
Блогер

Блог | Серж Марко: Одна из лучших диверсий хороших россиян

Одна из лучших диверсий хороших россиян

Немного о хороших россиянах.

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Нет, не о тех, где хорош каждый двухсотый.

А о тех, кому можно подать руку.

В городе Тула есть такое предприятие, НПО "ПКРВ".

Там производят 152-мм управляемые снаряды Краснополь, ПВО "Панцирь-С" и другое.

Далее текст на языке оригинала.

Російській блогер, який доречі робить дуже якісний аналіз цієї війни, заявив що зможе промотивувати фінансово працівникив цього НПО, якщо вони зроблять свідому діверсію.

І деякі працівники вирішили допомогти Україні.

Вони злили цьому блогеру документацію, з списком західних комплектуючих, щоб можна було закрити ці поставки, чи відслідкувати як вони заходять контрабандою.

Одна из лучших диверсий хороших россиян

А ще вони внесли деякі зміни у АРМ "Панциря" (Автоматизоване робоче місце, по суті комп'ютер який керує функціями машини), у блоки, з яких він збирається. І тепер щоб все перевірити, потрібно зупиняти всю лінію. Бо ніхто не знає, які саме функції будуть працювати некорректно. І ось тут у РФ шпагат – чи вірити цьому блогеру, і зупиняти лінію, а фото номенклатури комплектуючих дійсно вказує що деякі працівники підприємства саботують виробництво. Чи не вірити, і тоді на фронті можуть з'явитись "Панцирі", які чи то погано бачать цілі, чи невлучно стріляють, чи ще щось.

Одна из лучших диверсий хороших россиян
Одна из лучших диверсий хороших россиян
Одна из лучших диверсий хороших россиян

Це мабуть одна з найкращих диверсій, про які я чув. І це зробив російський блогер. На гроші підписників.

Мой повага йому.

Если ты прочитаешь мой пост, знай что на одного украинца, который хочет с благодарностью пожать тебе руку, стало больше. И не на одного.

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