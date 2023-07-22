Один из ведущих военных пропагандистов РФ: что известно о Журавлеве, ликвидированном на Запорожье

На Запорожье 22 июля был ликвидирован российский пропагандист Ростислав Журавлев, которого в России назвали "входящим в десятку лучших военкоров". При этом повоевать против Украины ликвидированный россиянин успел не только на "информационном фронте", но и с реальным оружием в руках.

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Журавлев принимал активное участие в так называемой "русской весне" на Донбассе в 2014 году, был близок к тогдашним главарям организованной Россией террористической группировки под названием "Новороссия" и входил в одно из незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР", занимавшейся убийствами и грабежами на оккупированной части украинского Донбасса. OBOZREVATEL собрал все, что известно о преступнике, которого сегодня "денацифицировали" украинские воины.

О ликвидации "военкора" "РИА Новости" Ростислава Журавлева и ранении еще троих пропагандистов РФ в России заявили днем 22 июля. Журавлев вместе с фотокорреспондентом "РИА Новости" Константином Михальчевским, пропагандистом "Известий" Романом Польшаковым и оператором Дмитрием Шилковым, по версии минобороны РФ, якобы отправились в район Пятихаток Запорожской области, чтобы "зафиксировать обстрелы со стороны ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов" – и якобы были ранены именно этими кассетными боеприпасами. Журавлев от полученных ранений умер, не доехав до больницы.

В лучших традициях РФ, из мертвого пропагандиста тут же начали лепить "икону".

"Общественная палата ходатайствует о присвоении ордена Мужества Ростиславу Журавлеву, он входил в десятку ведущих военкоров страны", – написали в "РИА Новости" со ссылкой на первого заместителя председателя общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

Однако пропагандисты, упирая на "журналистскую деятельность" ликвидированного Журавлева, тщательно обходят некоторые фрагменты его биографии.

Так, в пропагандистском издании URA.RU, где успел поработать пропагандист, сообщили, что всего несколько дней назад, 18 июля, он отпраздновал день рождения: пропагандисту исполнилось 34.

Уроженец Екатеринбурга, Журавлев в свое время пробовал силы в политической деятельности. В частности, он вступил в партию "Другая Россия" Эдуарда Лимонова. Ее создали члены запрещенной в РФ Национал-большевистской партии (так называемые нацболы), которые придерживались имперской идеологии с элементами нацизма.

И своего членства в структурах Лимонова Журавлев не скрывал.

Также Журавлев в свое время примкнул к российским "коммунистам".

"Журавлев состоял в партии КПРФ. В 2010-х он регулярно организовывал шествия "Антикапитализм". Журналистскую деятельность Журавлев начал в 2012 году в информационном агентстве "Актуально". Также работал в JustMedia и URA.RU", – рассказали бывшие коллеги пропагандиста.

Они также немногословно упомянули о том, что Журавлев "участвовал в митингах жителей Донецка в 2014 году. Затем до 2015 года был ополченцем ЛНР".

"Он всегда был неравнодушен к судьбе Донбасса, где в 2014-м был активным участником "Русской весны" и куда отправился военкором в первые же дни начала спецоперации", – добавили "коллеги" пропагандиста из другого российского издания.

А вот журналист Денис Казанский из Донецка рассказал об этом периоде биографии оккупанта подробнее.

"Ростислав Журавлев – конечно же никакой не журналист. Этот ублюдок с первых дней марта 2014 года разжигал в Донецке войну, вместе с Губаревым штурмовал Донецкую ОГА, а затем убивал и грабил жителей Донбасса в составе одной из вооруженных банд "ЛНР". Хорошо его помню. Это был один из первых "российских туристов", которого идентифицировали в Донецке. Таких как он тогда присылали из РФ, чтобы разжечь на Донбассе беспорядки и насилие, так как местные были не готовы к кровопролитию и вели себя достаточно пассивно и осторожно", – написал Казанский, подкрепив свои слова фото и скриншотами.

Первым "командиром" НВФ "Заря" был предатель Игорь Плотницкий, ставший впоследствии "главой ЛНР".

Интересно, что сам Журавлев в последнее время пытался выдать за фейк свои фото с оружием (журналисты не имеют права принимать участия в боевых действиях и брать в руки оружие). Когда очередное подобное фото всплыло в сети, он бросился уверять, что оно якобы было сделано на каком-то полигоне в России.

К тому моменту, видимо, он уже забыл, как интересовался значением слова "куток", находясь в качестве оккупанта на украинском Донбассе.

Штрихи к портрету оккупанта добавляет и сайт "Миротворец", куда Журавлев был внесен еще в ноябре 2014 года.

Там пропагандиста-оккупанта определили как "российского военного преступника", который "причастен к геноциду украинских граждан".

По данным "Миротворца", оккупант принимал участие в российской агрессии против Украины еще со времен оккупации Крыма и был непосредственно задействован в событиях конца февраля-начала марта на украденном Россией украинском полуострове.

А в 2022-м Журавлев, пишет "Миротворец", примкнул уже к открытому военному вторжению РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

По старой привычке, и в ходе полномасштабной войны пропагандист активно пиарил так называемых "казаков", с которыми, судя по всему, сдружился еще на Луганщине в начале войны в 2014 году. Также он неоднократно расхваливал "кадыровцев".

В его соцсетях – фото на фоне разрушенных украинских городов и российской военной техники.

В перерывах между убийствами украинцев Журавлев, судя по публикациям российских СМИ, успел обзавестись женой и двумя детьми. А его пропагандистские опусы высоко оценил топ-пропагандист РФ Дмитрий Киселев, заявивший, что ликвидированный россиянин "был опытнейшим профессионалом, был в самых опасных боевых точках, и всегда сообщал точную и важную информацию".

Напомним, 20 июля стало известно, что под Красногоровкой ликвидировали командира взвода БПЛА оккупантов, который радовался смертям украинцев. Он был дружен еще с одним ликвидированным пропагандистом, Владленом Татарским, и прославился после того, как украинские хакеры, заполучив доступ к его профилю на "АлиЭкспресс" и банковским картам, заказали партию фаллоимитаторов на сумму 25 тысяч долларов. На эти деньги оккупант намеревался закупить дроны для российской армии.