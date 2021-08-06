Истерикой Кремля удовлетворен – коротко написал я накануне. Но есть все основания считать, что истерика эта растянется минимум на все выходные, а более реальный прогноз – всю следующую неделю нам предстоит слушать про "очередной геноцид русскоязычного населения в Украине". Впрочем, если дураку подарить стеклянный фаллос, последствия предсказуемы. Он и вещь красивую разобьет, и руки себе порежет. Есть более цензурный вариант этой поговорки про молитву и лоб, но зачем нам эти фиговые листочки. Так вот, даже очередная антиукраинская истерика заставила российскую власть брякнуть лишнее. То есть – и криками нас посмешили, и слегка проболтались.

Что, собственно, стало информповодом для этого подгорания. Естественно, тот самый кусочек интервью украинского президента Владимира Зеленского, в котором речь идет о любителях России. Сразу подчеркну – ни слова про русскоязычных. Никакого геноцида и угроз. От слова совсем. Я два раза послушал, думал, может, там подтекст? Все очень корректно и справедливо. Я сам это повторял всегда влюбленным в РФ землякам, но как частное лицо. Президент Зеленский сказал: Донбасс – это украинская земля, и рано или поздно он будет деоккупирован. Поэтому тем, кто хочет жить в РФ, растить там детей и внуков – нужно ехать именно в РФ. Крапка. Вот просто две цитаты, чтобы меня не обвиняли в искажении своими словами.

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1. Люди на оккупированной территории Донбасса и Крыма должны понять — это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет... Еще раз — родина или ты гость? Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированном, и ты считаешь, что это дело правое и нам в Россию, мы русские — это большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет российской территорией. Просто никогда.

2. Для будущего своих детей и внуков, если ты считаешь, что ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины, чувствуя, что это Россия. Если ты так чувствуешь, то я считаю, что этот человек должен понять: во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет.

Самое смешное, что в Москве при всех разговорах про "русский мир" речь о признании так называемых ДНР и ЛНР даже не заходит. Только на уровне маргиналов. Раздача неполноценных паспортов – пожалуйста. Требования к Киеву про амнистию, особый статус региона, тотальная пропаганда – конечно. Но Кремль настаивает сам, что ОРДЛО – это Украина. Так чем их так взбесил Владимир Зеленский, когда сказал, что Донбасс – это Украина, без Украины там не будет развития, а любителям России стоит ехать в эту самую Россию, потому что там ее не будет? Ну, кроме привычки пропагандистов закатывать любые истерики и кричать про ущемления прав и геноцид после любого предложения к любителям РФ уехать? Тут интересно почитать заявление вице-спикера Госдумы и представителя РФ в ПАРЕ (многие в нашей делегации этого чудака на букву М знают прекрасно) толстого Петра. Ну или Петра Толстого – я не знаю, как у них принято называть друг друга, если они при слове Украина не в состоянии выучить "На" или "В".

Так вот, "толстый Петр" предложил поступать наоборот. Гражданам Украины (всем, а не только в ОРДЛО), которые хотят в Евросоюз – уезжать туда. Сейчас. Потому что Украина никогда не станет Европой. Она будет "деоккупирована" Россией. Ну, там пара привычных штампов про украинцев, которые работают в ЕС сиделками и прислугой (программисты, врачи и технари могут зайти к нему в комменты и поржать). Но штампы – это уже привычный шовинизм, на них не будем останавливаться.

Понятно, что толстый Петр просто хотел потроллить Зеленского, перевернув его слова про ОРДЛО наоборот – пообещав деоккупацию Украины. Получилось тупенько, ну "каков пол – таков и прикол". С другой стороны, что у трезвого в голове, то у толстого на языке. Идея "деоккупации Украины" витает в коридорах Кремля очень давно. И провал "проекта Новороссия" остудил их пыл временно. Они будут бряцать оружием, подкармливать пятую колонну, пропихивать свои или лояльные СМИ плюс "культурный продукт". И максимально раскалывать украинцев по самым разным вопросам. Потому что сторонников "грузинского сценария для Украины" там тоже хватает. И самое главное для нас – никогда не забывать об этом. Особенно во время внутренних споров.

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