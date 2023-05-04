Похоже, что пуйло с Си хотя бы о чём-то договорились. Но — совершенно секретно. Только вот всё очень секретное остаётся таким не очень долго.

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В мордоре вскоре после визита главного китайца пошла прямая и откровенная видеореклама того, как здорово русским женщинам выходить замуж за граждан КНР. Как ворчат орки, мужа — под Бахмут, жену — под китайца.

Си данное скрещивание необходимо для преодоления демографических перекосов, возникших вследствие былой недальновидной политики "одна семья — один ребёнок". В результате на каждого пенсионера стало приходиться всё меньше трудоспособной молодёжи, что легло серьёзным бременем на китайскую экономику.

Более того: поскольку молодые семьи в условиях гендерного неравенства, как правило, не желали, чтобы единственный ребёнок был девочкой, от будущих девочек (узнав пол ребёнка, как теперь водится, заранее) стали активно избавляться. Так что перекос получился не только возрастной, но и гендерный. Говорят, что примерно 40 миллионов женщин в Китае не хватает, чем затрудняется столь теперь там желанная рождаемость.

40 миллионов это для китайцев менее 3% населения страны, но для россии это очень много, так что за дело в мордоре взялись с китайским размахом.

Ну а путину данное скрещивание понадобилось для усиления таким половым образом российско-китайского сближения (кстати, последствия расширения "русского мира" умники в КНР ещё со временем почувствуют!), но есть и ещё одна причина.

Будучи чукотским губернатором, роман абрамОвич в своё время активно приглашал на Чукотку турецких стороителей — в том числе и для того, чтобы таким нехитрым образом подправить в нужную сторону местный генофонд. Можно не сомневаться в том, что аналогично решил поступить и путин, наверняка считающий, что именно русские мешают ему строить великую россию, вот пусть китайцы и внесут свой вклад в улучшение оркофонда.

В азиатской части рф многим дамам такое очень понравилось, в европейской же части возмущаться стали все, включая женщин, от которых китайцы всё равно далеко.

Что же касается Украины, то мы бы такое выведение породы русских китайцев (рускитов?) очень бы даже приветствовали. Лучше уж по соседству русские китайцы, чем просто русские сволочи.