Nvidia закрыла пользователям из России доступ к обновлениям драйверов своих видеокарт: что известно

Пользователям из России стала недоступна загрузка обновлений для видеокарт Nvidia. А именно для драйверов.

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Об этом пишут СМИ страны-агрессора. При переходе на страницу для обновления драйвера появляется сообщение, что доступ запрещен.

Пока в Nvidia не давали никаких комментариев по этому поводу.

Справка

Nvidia – американская технологическая корпорация, занимающаяся разработкой графических процессоров и систем. Продукты компании широко используются в индустрии видеоигр и в сфере профессиональной визуализации. После начала полномасштабной войны России против Украины компания прекратила продажу своих продуктов в стране-агрессоре.

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