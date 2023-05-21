"Сармат", "Сатана II", лучевое оружие, "Циркон", "Авангард" – у московитов немалый (список – Ред.) "научных наработок", который можно увидеть преимущественно в мультфильмах, которые фюрер транслирует на всю страну.

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Але тут виявилося несподіване: кремлівський дєд сам вірив у реальність цих мультиків, сподіваючись атакувати ними Україну. В результаті його фантазії не збіглися з реальністю… за це тепер – один за одним – вчені потрапляють до каталажки.

Лише з одного інституту і тільки за "Циркон" уже 16 вчених під слідством, від академіка до звичайних наукових співробітників. У свіжому випуску "Понтографа" говорив про т.зв. вчених-зрадників. Це прямий аналог сталінських методів, і незабаром більша частина т.зв. російської науки загримить на "кічу".

Головна зброя кремля – не танки, літаки чи гіперзвукові ракети. Головна зброя бункерного – брехня. І до початку широкомасштабного вторгнення Московія за запасами цієї зброї перевершувала всі країни. Та зараз арсенал невпинно чахне. І за це "винні" мають відповісти. Суворо. І згідно з "законом": у такий важкий час повинна спокутувати свої гріхи перед "родінай", перед Путіним.

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