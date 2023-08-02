Путин обрастает фобиями, как коростой, дряхлеющими руками цепляясь за жизнь и за власть. Пока оборонялся от ковида, обзавелся новыми. Высунуть нос за пределы РФ – боязно, подстерегает ордер МУС на каждом шагу. Гаага является в кошмарном сне. Внезапно оказалось, что и внутри РФ небезопасно: до Кремля и дронам, и танкам – путь открыт. А семиметровые столы не защищают от мятежников, да и бункер на случай переворота не спасение.

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Новый мятеж не за горами. Это осознает и Путин, и его окружение, и оппозиция. Что Путину удалось за двадцать лет правления – так это африканизировать Россию. А в Африке смена власти путем переворота – милое дело. На днях как раз в Нигере военная хунта подобным образом захватила власть. Казалось бы, Путину можно только приветствовать, что смещен прозападный президент, некоторые сторонники хунты размахивают российскими флагами. Но что будет, если РФ признает смену власти в Нигере? Это будет означать одобрение переворота как метода и способа. То есть, модель реализации путинского кошмара.

На нервах не только Путин. Но и вся его так называемая "элита". Надо быть совсем дураком, чтобы не замечать, что Путин ослаб и будет слабеть дальше. Черпать силы, идеи, смыслы ему неоткуда. Что это означает для них? Что власть он может потерять в любой момент. А следом посыплется вся их внутренняя система сдержек и противовесов. Собственно, кланы уже начинают грызню друг с другом. Сделавшие не ту ставку рискуют потерять и активы, и свободу, а может, и жизнь. И бродят у них в головах мутные мысли: рискнуть ли уже самому забрать власть или подождать, что будет дальше. Но кругом – конкуренты. Жаждущие съесть слабого. И опоздавший – проиграет безвозвратно. Они это понимают. И Путин – тоже.