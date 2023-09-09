Блог | Новая масштабная волна мобилизации в России неизбежна
Група "ІС" продовжує фіксувати імена російських окупантів, яких у самій Росії публічно поховали або офіційно визнали знищеними.
У базі вже 30598 мерців, за якими є повні дані. Ще близько 600, які точно стали "хорошими", але є різночитання за місцем прив'язки.
В абсолютних цифрах найбільше число визнаних втрат у таких регіонах:
- Краснодарський край – 1909
- Свердловська область – 1169
- Самарська область – 985
- Башкортостан – 970
- Бурятія – 893
- Челябінська область – 885
- Новосибірська область – 846
- Пермський край – 760
- Волгоградська область – 737
- Республіка Дагестан – 702
- Ростовська область – 701
- Забайкалля – 677
- Московська область – 654
- Саратовська область – 635
- Іркутська область – 632
За відносними показниками (кількість убитих на 10 тис. чоловіків працездатного віку) лідирують:
- Тива – 40
- Бурятія – 32
- Чукотка – 27
- Забайкальський край – 24
- Магаданська область – 23
- Республіка Алтай – 22
- Сахалін – 21
- Ненецький АТ – 20
- Північна Осетія – 19
- Псковська область – 16
- Архангельська область – 14
- Республіка Комі – 13
- Карелія – 13
- Хакасія – 12
- Костромська область – 12
Повторюся: це дуже неповні дані. Це мінімальні цифри, які потрібно множити в рази. Навіть приблизну цифру отримати складно, тому що багато застережень.
Наприклад, як рахувати втрати ОРДЛО? Там уже не тисячі – десятки тисяч убитих. Як враховувати померлих від ран? Десятки випадків, що стали публічними, коли навіть після порівняно нескладних поранень/травм через повну деградацію медицини солдати супротивника вмирали.
Масштаби прояву прихованих втрат підказує Новосибірська область. З 24 липня до 4 вересня кількість імен у базі за цим регіоном зросла на 41%. Це переписали імена на одному з кладовищ вагнерівців. А таких кладовищ – не одне.
Величезний пласт прихованих втрат – це вихідці з глибокої провінції, які мовчать під страхом втратити виплати. А також кадрові військові.
На відрізку в півтора року видно, як змінюється структура втрат, які частини виводяться зовсім або кілька разів оновлюють склад. Видно, коли в бій кидають регіональних мобіків. Також видно, що для якихось регіонів війна йде в максимально легкому режимі. А десь центральні або регіональні бонзи спалюють замляків у пориві вірнопідданства, з кар'єрних або якихось інших міркувань.
Наприклад, зафіксовано 58 убитих з Інгушетії (населення – 520 тис. осіб, працездатних чоловіків – 150 тис.). Левова частка – у першій половині 2022 року. Для порівняння – у Тиві 388 убитих за населення 327 тис. (97 тис. працездатних чоловіків).
Тива – це Шойгу. Інгушетія – це заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров.
Загалом не тільки в абсолютних цифрах, а й відносний темп втрат республік Північного Кавказу впав порівняно з початком повномасштабної війни. На Кавказі своїх почали берегти. А в Бурятії та Забайкаллі він зберігається, у Башкортостані – зріс.
Сукупність даних вказує, що нова масштабна хвиля мобілізації в Росії неминуча, у уповільненому режимі необхідний ресурс вони не збирають.