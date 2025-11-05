Директор департамента информации и печати МИД Мордора "всегда пьяная бешеная собака" по имени Мария Захарова от имени "всегда пьяной бешеной собаки" по имени Россия, комментируя обвал исторической башни 13 века на Императорских форумах в центре Рима (возле Колизея) Торре-дей-Конти, повлекший человеческие жертвы, написала, предварительно напомнив о поддержке Италией Украины:

Видео дня

"Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен".

Это – спикер дипломатического ведомства! Рамки приличия давно отброшены, риторика официальных лиц идет на уровне Геббельса, циничное и откровенное вульгарное злорадство вместо вежливой имитации сочувствия стало демонстративно неприкрытым и считается проявлением российского величия: ядерной державе – постоянному члену Совбеза ООН можно все.

Разумеется, дразнить Европу было решением не данной мелкой подзаборной пьяндыги и даже не просто сверху санкционированным, то есть не "всего лишь" разрешенным. В военное время подобные заявления уж наверняка делаются не с разрешения ("Ну ладно, можно"), а в соответствии с новой линией РФ согласно прямому приказу снять тормоза, который мог исходить исключительно от Путина, и данная инсинуация это только очередное проявление этого нового и совершенно четкого курса на беспардонность.

Дипломатия России сегодня явно делается под лозунгом, которого не было даже у "европейского" Гитлера: "ПОШЛИ ВСЕ НАХ!!!"…

[Чтобы было яснее, о чем речь, тем кто кажется, что я просто "нагнетаю", – в российских МИДовских традициях (в отличие от мордорской пропаганды в целом) нет места случайностям, всегда должно быть выверено каждое слово на любом уровне: в свое время было, к примеру, секретное строгое указание называть Западную Германию Федеративной Республикой ГерманиЯ даже в родительном падеже – Федеративной Республики ГерманиЯ, а не – категорически!!! – Федеративной Республики ГерманиИ, чтобы ни в каком падеже не было даже намека на хотя бы косвенное согласие с тем, что это лишь часть какой-то большей ГерманиИ, включающей в себя и ГДР, то есть все должно быть выверено до предела.]