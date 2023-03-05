Номинант на ''премию Дарвина'': россиянин полез на Эльбрус в кроссовках и погиб. Видео

В России во время восхождения на самую высокую вершину страну Эльбрус (5642 метра) погиб житель Тулы 1985 года рождения. Россиянин пытался покорить стратовулкан в кроссовках и без должной экипировки – при себе у него был только рюкзак.

Видео дня

На гору он полез без подготовки и регистрации, а легкую одежду и обувь для восхождения выбрал из-за того, что хотел "победить холод на вершине". Об этом сообщили российские СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Об исчезновении 37-летнего Сергея Гаврикова стало известно утром 2 марта. На его поиски отправились 10 спасателей с двумя единицами техники, однако в тот день из-за плохих погодных условий операцию пришлось приостановить. В пятницу, 3 марта, его тело разыскали на высоте около 4800-4900 метров.

По разным данным, россиянин умер либо из-за переохлаждения, либо из-за падения со скалы.

Сообщается, что на Эльбрус Гавриков поднимался вместе со своей знакомой. На высоте 4300 метров женщине стало плохо, так что от дальнейшего восхождения она отказалась. В то же время мужчина решил продолжить подъем.

По факту смерти россиянина на горе Следственный комитет в регионе проводит проверку.

В сети мужчину окрестили номинантом на премию Дарвина – ее ежегодно присуждают тем, кто бессмысленно погиб или потерял способность продолжать род. По статистике, чаще всего премия присуждается именно посмертно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году на горной вершине Эльбрус (РФ) на высоте 5400 метров 23 сентября произошло ЧП с группой альпинистов из 19 человек. По меньшей мере трое из них погибли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!