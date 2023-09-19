'Никто в России Путина в Гаагу паковать не будет': Кондратюк описал возможный сценарий развития событий в РФ

Российские так называемые элиты давно уже планируют, а в силовых органах и непосредственно в вооруженных силах РФ давно вызревает мятеж по устранению президента Владимира Путина. Но российский диктатор не состоится простым отстранением от власти, его физически уничтожат одним из способов, которые он сам использовал против своих оппонентов. И до суда в Гааге Путин не доживет.

Такое убеждение выразил генерал-лейтенант, экс-председатель Главного управления разведки и Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк в разговоре с шеф-редактором OBOZREVATEL Орестом Сохарем в программе "Орестократия". По его словам, отстранение Путина от власти должно произойти до нового года (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Валерий Кондратюк пояснил, что на сегодняшний день единственный путь к любому возобновлению нормальных отношений России с мероприятием, к снятию санкций и возвращению элит к своему состоянию и сохранению своего положения – это устранение Путина.

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"Никто Путина в Гаагу паковать не будет, они его упаковывают прямо на месте", – считает эксперт.

Кондратюк также сказал, когда, по его мнению, Путина отстранят от власти. По его расчетам, это произойдет еще до нового года.

"Учитывая то, что Россия накануне президентских выборов, а выборы должны состояться в марте следующего года, сделаем обратный отсчет от этой даты. То есть если даже представить, что будет новый человек, сколько нужно времени на его медийную раскрутку, обеспечения поддержки среди россиян?" до 3 месяцев. То есть, к новому году в России должны состояться процессы по отстранению Путина от власти", – сказал экс-председатель ГУР и СВР.

При этом эксперт отметил, что в этот раз на полдороги останавливаться не будут, и Путина не просто заставят сложить полномочия, но и физически уничтожат.

"Учитывая его месть, учитывая мятеж Пригожина, нельзя останавливаться на полпути. Я думаю, что это не будет просто его желание сложить полномочия, а это будет полноценное отстранение Путина от власти, например какая-то такая же ситуация, как с Кадыровым, если не почки, то что-то другое у него тоже должно отказать", – отметил Валерий Кондратюк.

Валерий Кондратюк считает, что Кадырова "убрал" не Путин. Эксперт объясняет это тем, что именно лидер Чечни стоит на пути отстранения Путина от власти.

"Именно Кадыров пытался укрепить власть Путина, потому что военное поражение будет означать для Путина его крах, и вообще крах империи и именно этого пытался не допустить Кадыров. Но Кадыров сегодня тоже становится на пути к устранению Путина, потому что он как раз тем орудием страха, устрашение, которое в мафиозном государстве Путина существует уже длительное время", – подчеркнул эксперт.

Кондратюк напомнил, что именно кадыровцы всегда стояли за исполнением "приговоров" Путина об уничтожении его оппонентов, исчезновении "неугодных" людей и подавлении любых проявлений неповиновения. И русские элиты знают это и боятся этого.

"Сегодня устранение Кадырова как раз открывает путь к дальнейшим намерениям выполнения тех действий этих элит, так называемых элит. Мне кажется, что за этим (уничтожением Кадырова. – Ред.) стоит ФСБ и непосредственно определенная категория людей в вооруженных силах Российской Федерации", – отметил Кондратюк. .

Он добавил, что и российские олигархи сегодня понимают, что пора отойти от Путина.

"Это время сегодня приближается и становится очень ограниченным из-за того, что очень хорошая возможность перезагрузить Россию и отношения с миром – это прибрать Путина к президентским выборам, чтобы на президентских выборах пошел другой человек", – подчеркнул разведчик.

По словам Кондратюка, для того чтобы победить на выборах после устранения Путина, любому претенденту достаточно "сказать лишь одну фразу – мы прекращаем военную операцию и выводим войска из Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, известный политолог Андрей Пионтковский заявил, что США и российские элиты ведут переговоры об устранении Путина. По его словам, российские элиты вышли через посредника на высшее руководство Соединенных Штатов, чтобы совместными усилиями "смести с трона" диктатора.

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