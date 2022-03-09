Четырнадцатый день войны. Никаких неожиданностей. Наступление тут, отступление там... В итоге - никуда никто не продвинулся.

Война стала очевидно позиционной. Теперь нужны огромные силы, чтобы взломать оборону противника и, похоже, что это уже не под силу российской армии.

Но это не значит, что Путин проиграл и выведет свою армию. Нет. Об будет бомбить и обстреливать города, стараться нанести как можно больший ущерб. Короче, брать долгой осадой, измором.

Противопоставить этой тактике можно только солидарность Европы и помощь всего мира Украине. Никаким измором невозможно покорить того, кому помогает весь мир.

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И пока Путин в бессильной злобе старается побольнее укусить, идет интеграция Украины в Европу. Не на словах и бумажках, а на деле. Вот уже практически нет границы между Польшей и Украиной. Вот уже буквально на днях украинская энергосистема будет интегрирована в европейскую. Я уж не говорю о беспрецедентном сотрудничестве на уровне спецслужб и военных.

И эта интеграция будет с каждым днем все глубже и глубже. Настанет такой момент, когда вопрос о членстве в ЕС и НАТО отпадет сам собой, Украина по-факту уже будет частью Европы...

И это значит, что с каждым днем Украина становится все сильнее и сильнее. А Путин - все слабее и слабее. Настанет момент, когда чаша весов склонится в пользу Украины и тогда...

Враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!