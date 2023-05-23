'Ничего в этом нет такого': российский пропагандист после атаки 'ДРГ' предложил создать 'буферную зону' в России. Видео

Российский пропагандист Сергей Карнаухов после атаки "ДРГ" в Белгородской области РФ заявил о необходимости создания там "буферной зоны". Он сказал, что это вполне нормально и ни капли не стыдно.

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Об этом Карнаухов заговорил эфире пропагандистской телепрограммы. Видео появилось в Telegram (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Населенные пункты, которые находятся там, на линии, в связи с тем, что мы не создали "буферную зону" пограничную на территории противника, нужно создавать тогда внутри страны. Ничего в этом нет такого, вот абсолютно ничего. Мы не признаем слабость, мы ни перед кем не извиняемся, мы вообще ничего не делаем по отношению к кому-либо. Мы делаем самое главное в таком случае для людей", – выдал пропагандист спустя больше года хваленной российскими властями "СВО".

Он добавил, что на границе "все пылает". Тем самым признав ничтожность "второй армии мира".

"Это нормальный, реальный путь спасения людей там на линии боевого соприкосновения. Граница – это не место, где спокойно и тихо, там все пылает и "ДРГ" работают", – заявил Карнаухов.

К слову, пропагандист добавил, что для создания такой зоны нужно выселить из населенных пунктов всех людей, без исключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Карнаухов позавидовал, как мирные жители в Херсонской области встречают Вооруженные силы Украины на деоккупированных территориях. При этом он так расстроился очередным поражением оккупантов, что запустил в эфир унизительную кричалку о диктаторе Владимире Путине.

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