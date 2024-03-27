2015 год. Париж. ИГИЛ устраивает теракт в редакции еженедельника Charlie Hebdo. 12 человек убито, 11 ранено.

2015 год. Кувейт. Террорист-смертник из ИГИЛ взрывает себя в мечети. 27 человек убито, 227 ранено.

2015 год. Ирак. ИГИЛ взрывает на рынке заминированный грузовик. Около 130 человек убито и примерно столько же ранено.

2015 год. Египет. ИГИЛ взрывает самолет Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа". 224 погибших.

2015 год. Бейрут. Три террориста-смертника ИГИЛ организуют серию взрывов. 43 человек убито, более 240 ранено.

2015 год. Париж. Террористы ИГИЛ устраивают взрывы возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов и захват концертного зала "Батаклан". 130 человек убито, 416 ранено.

2016 год. Ницца. Террорист ИГИЛ на грузовике врезался в толпу людей на набережной. 86 человек убито, 434 ранено

…

Продолжать можно очень долго. Теракты ИГИЛ повсюду: Ирак, США, Турция, Афганистан, Германия, Пакистан, Иордания, Великобритания, Швеция, Австралия, Испания, Финляндия, Ливия, Индонезия, Бельгия, Сирия, Филиппины, Шри Ланка, Австрия, Израиль, Иран…

И всюду ИГИЛ справляется сам. И только в "Крокус Сити Холле" вдруг просит помощи у Украины, американцев и англосаксов. И еще — окно на границе и рублей на карточку.

Очень убедительно.