''Непонятно за кого и за что'': калининградские ''мобики'' подняли бунт, отказываясь идти в ''мясные штурмы''. Видео

Калининградские "мобики" взбунтовались и отказываются идти в самоубийственные штурмы. Они рассказывают о суицидах среди сослуживцев, огромных потерях, наказаниях для "провинившихся" и жалуются на "донецких".

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Об этом оккупанты рассказали командиру 1004 полка, в котором они служат, в ответ услышали что их позиция "слабовата". Видео с жалобами оккупантов командиру опубликовал паблик "Осторожно, новости".

На опубликованном ими видео снят разговор мобилизованных из Калиниграда, которых перебросили в Донецкую область.

"Этому диалогу предшествовали многочисленные жалобы мобилизованных на командование "ДНР" и видеообращения к президенту. После этого к служащим 1004 полка в воинскую часть "ДНР" наконец приехал командир из Калининграда. Мобилизованные в деталях описали ему штурмы, на которых "за неделю гибнет рота". Высказались о командовании "ДНР", которое сепарируется от них, отправляя на самоубийственные штурмы, не оказывая поддержки, и разделяя армию на "своих и чужих". А также потребовали освободить сослуживцев, которых посадили в ямы − импровизиционные тюрьмы для "провинившихся" (отказавшихся идти на штурм)", – комментируют видео в "Осторожно, новости".

В ходе разговора "мобики" называют себя "мясом", прогнозируют, что погибнут все в "первом, максимум втором бою" и заявляют, что "донецкие" "сидят наглым образом, со всей техникой", пока россиян гонят на убой даже без средств связи.

Также захватчики не понимают, "за кого и за что" должны погибать.

"Мобики" заявили, что лучше сядут в тюрьму на "5, 7, 10 лет" и сказали, что готовы самостоятельно отправиться на территорию РФ.

"Мы, с*ка, такие злые после гибели наших товарищей, мы пешком дойдем, на такси уедем. Воюйте сами на***! Будете пытать-е****, потом половина повскрывается. Вы хотите здесь суицидов?" – возмущаются россияне на видео.

При этом суициды, судя по разговору, уже стали в оккупационной армии практически будничным явлением.

"Вы видели здесь лужу крови? Человек не пошел на штурм, нажал на спусковой крючок, потому что понимал куда идет", – заявляет один из "мобиков".

В ходе разговора россияне отказались идти на штурмы и пообещали, что если кого-то из них отправят на передовую – "будет пи*дец". По словам мобилизованных, они требуют перевести их в терроборону, где они якобы и должны служить.

Однако командир полка, выслушав жалобы и претензии калининградцев, пришел к выводу, что единственная причина их возмущений заключается в том, что их "недоучили". Когда же получил ответ, что у калининградцев "много претензий, озвученных неоднократно", заявил, что их "позиция слабовата". По словам оккупанта, решение перебросить "мобиков" на оккупированную часть Донецкой области" принято в соответствии с неким приказом Минобороны. И что из-за "ваших жалоб говорят, что калининградцы как кость в горле".

В итоге "бунтари" на видео вместо требований о выведении из зоны боевых действий попросили дать им отдохнуть.

По их словам, после четырех суток без сна на передовой они вернулись в часть, однако им не дали спать.

"Влетели "маски" чуть ли не со шмоном, чуть ли не снося двери, потом еще раз, и еще... Кошмарили. Сейчас не до разговоров", – заявил один из "мобиков".

На этом запись оборвалась.

Напомним, ранее белгородские "мобики" подняли бунт и отказались штурмовать позиции ВСУ на Донбассе. Они также недовольны отношением со стороны "командования ДНР" и жалуются на колоссальные потери.

В своем видеообращении захватчики заявили, что их призвали на службу в территориальную оборону Белгородской области в городе Шебекино. Однако потом без какого-либо приказа и объяснений "мобиков" отправили в Донецк, где у них отобрали документы и оформили в штурмовую бригаду.

Как и в случае с калининградцами, местные террористы бросили россиян на передовую без какой-либо подготовки, заставив штурмовать села, контролируемые Силами обороны Украины. У "мобиков" при этом не было никаких разведданных о ситуации на этом участке и средств связи.