На фоне охватывающего мир падения котировок на фондовых биржах резко пошла вниз цена на нефть. Так дешево, как сейчас, баррель Brent не стоил с прошлого года. Фьючерсы упали с 80 долларов до 75 долларов и падение продолжается.

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В обычное время обвал на мировых биржах никаких хороших эмоций у меня не мог вызвать, но сейчас я даже некоторый оптимизм испытываю.

Вероятнее всего, мировая экономика сейчас начнет охлаждаться, не исключена даже рецессия. Это означает, что цены на сырьевые товары (прежде всего нефть, но не только) упадут до минимальных за долгое время значений.

Соответственно, Россия останется без существенной доли своих доходов.

Кризисы такого рода обычно больнее всего бьют по развивающимся странам с переходной экономикой. Также особенно быстро сейчас падает Азия. Соответственно, вполне логично ожидать обострения проблем и ускорения развития кризиса в Китае. Фондовые индексы там уже пошли вниз. В Индии – та же ситуация - неопределенность и крушение фондовых индексов.

Таким образом, основные покупатели российской нефти сталкиваются с особенно тяжелыми экономическими сложностями. Охлаждение мировой экономики приведет к резкому сокращению потребления ими нефти.

Для России это классическая ситуация Черного Лебедя. Из ниоткуда нарисовался этот кризис, обвал нефтяных цен, а на горизонте - жесточайший дефицит денег.

Я много раз говорил, что 2025 российская экономика (в ее нынешнем виде) не переживет. В связи с наступлением азиатского кризиса, способного стать мировым, я только укрепляюсь в этой уверенности.

Кстати, помните, как гонка вооружений, колониальная война и падение нефтяных цен в середине 1980х годов привели к коллапсу СССР?

Вот сейчас то же самое намечается.