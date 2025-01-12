'Неизбежный сценарий': в СНБО спрогнозировали развал России при одном условии

Страна-террорист Россия в ближайшие десятилетия может развалиться на отдельны национальные образования. Такой сценарий для РФ станет неизбежным, если кремлевский диктатора Владимир Путин останется у власти.

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Также развал России произойдет, если страна не изменит свою агрессивную политику. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, контролируемое разделение РФ на национальные образования с центром управления в Москве в последующие 50 лет является неизбежным. Коваленко подчеркнул, что такая судьба ждет Россию, если путинский режим в последующие годы сохранит свою власть и агрессивная политика Кремля не изменится.

При этом он подчеркнул, что является сторонником такого сценария и объяснил, что от развала России выиграли бы все. Коваленко добавил, что для Москвы и россиян – это единственный шанс на выживание.

"Я сторонник такого сценария и понимаю, что от него выиграли бы все – не только самые национальные образования России, которые смогли бы самостоятельно определять собственную политику и союзников в соответствии с этническими интересами, не только крупные игроки и Украина, которые распределили сферы влияния, но и сама московия, которая смогла бы наконец перезагрузить существовавшую варварскую стратегию развития столетиями и присоединиться к новой цивилизационной модели", – заявил Коваленко.

Напомним, полковник британской армии в отставке Гемиш де Бреттон-Гордон заявил, что операция ВСУ в Курской области может стать началом конца кремлевского диктатора Владимира Путина. Офицер констатировал, что на данном этапе войны Украина находится в более выгодной стратегической позиции, чем Россия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если агрессию России не остановить сейчас, следующим шагом кремлевского диктатора Владимира Путина будет нападение на другие европейские страны.