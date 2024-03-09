Нефтеперерабатывающие возможности РФ сократились из-за украинских ударов – разведка Британии

Российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам по всей России. Это может привести к росту цен на бензин и другие товары повседневного потребления накануне президентских выборов, которые состоятся 15-17 марта.

Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной в соцсети Х Министерства обороны Великобритании. Там отметили, что на фоне роста спроса с 1 марта Россия ввела шестимесячный запрет на экспорт бензина для стабилизации цен на внутреннем рынке.

Постановление правительства РФ №243 от 29 февраля 2024 года возобновило экспортное эмбарго, действовавшее с 21 сентября 2023 года по 17 ноября 2023 года.

Разведчики отметили, что запрет экспорта снизит давление на поставки и позволит России провести ремонт на своих НПЗ. Ремонт, вероятно, займет больше времени, чем обычно, поскольку западные санкции препятствуют импорту некоторых необходимых компонентов.

Напомним, эмбарго, введенное в России с 1 марта, касается поставок всех видов бензина в подавляющем большинстве экспортных направлений. В соответствующем постановлении правительство РФ указало, что "позволит повысить гарантированный объем предложения топлива". Такая формулировка означает, что России следует преодолеть дефицит на внутреннем рынке.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В послании к Федеральному собранию 29 февраля российский диктатор Владимир Путин рассказал о небывалых экономических успехах РФ. Однако слова Путина традиционно оказались ложью, ведь на самом деле РФ сталкивается с серьезными экономическими проблемами, а граждане страны беднеют.

– Опрос, проведенный социологами RussianField, показал, что более трети россиян, а именно 35%, заметили снижение собственного уровня жизни за два года полномасштабного вторжения РФ в Украину. Проблемы возникают не только с уровнем доходов, но и доступностью важных товаров.

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