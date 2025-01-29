Нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал в Тверской области поразили дроны СБУ и ССО – источник

Взрывы на нефтеперекачивающей станции "Андреаполь" и 23-м арсенале ГРАУ в поселке Октябрьский Тверской области РФ в ночь на 29 января произошли благодаря работе Службы безопасности Украины и Сил специальных операций. Дроновые атаки были успешными.

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Об этом OBOZ.UA узнал от собственных источников. Совместная спецоперация наших защитников была нацелена на ослабление страны-агрессора.

НПС "Андреаполь" является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2.

В результате ударов БПЛА на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив и пожар.

Россиянам даже пришлось останавливать магистральный трубопровод, которым нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" в Ленинградской области.

Еще одной целью СБУ и ССО стал 23-й ракетный арсенал МО РФ в Тверской области. Там поражен склад и три здания воинской части. Местные жители насчитали более 20 взрывов и писали в чатах об эвакуации населения.

Наш источник в шутку назвал это "дроновыми санкциями".

"СБУ совместно с Силами обороны продолжает отработку по военным и логистическим объектам на территории врага, уменьшая его способности вести войну против Украины. Дроновые санкции демонстрируют свою эффективность. Их применение будет продолжаться и дальше", – пообещал собеседник.

Напомним: по информации ASTRA, на территорию склада боеприпасов и прилегающей воинской части попали более 20 БПЛА, но на момент удара боеприпасов там не было. Объект получил повреждения, пострадали еще три здания российской в/ч.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ГУР и Генштабе подтвердили атаку беспилотников по еще одному объекту – нефтебазе "Лукойл" в Кстово Нижегородской области. Туда попали все четыре дрона из четырех запущенных по этой цели. После прилетов произошел масштабный пожар.

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