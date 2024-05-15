Небо над Казанью и Нижнекамском закрыли из-за угрозы воздушной атаки: россияне говорят о сбитии дрона

В России утром 15 мая закрывали воздушное пространство над Казанью и Нижнекамском в Республике Татарстан. Позже в РФ сообщили, что в Верхнеуслонском районе якобы сбили БПЛА.

СМИ страны-агрессора писали, что местные аэропорты временно не отправляли и не принимали самолеты. Из-за этого отложили несколько рейсов.

Росавиация подтвердила это, объяснив ограничения "обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов".

В МО РФ утверждают, что в Верхнеуслонском районе Татарстана (под Казанью) в 7:30 среды силы ПВО якобы ликвидировали беспилотник. Казанские Telegram-каналы опубликовали фото дыма в небе, действительно напоминающего работу противовоздушной обороны.

Отметим: расстояние от украинской территории до российского города Казань – в районе 1000 километров.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 15 мая в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Неспокойно было в Севастополе, Симферополе, Бахчисарае и Евпатории, на полуострове объявляли ракетную опасность. Спутники зафиксировали несколько очагов пожаров в районе аэродрома "Бельбек".

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