Представители российского депутатского корпуса отреагировали на атаку дронов в Москве вполне предсказуемо: предложили ввести уголовное наказание за распространение информации.

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Генерал-лейтенант, член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулёв анонсировал принятие законов об уголовной ответственности за видеосъемку беспилотников. Депутат посоветовал при обнаружении летального аппарата позвонить в полицию и больше ничего не делать. "Мы сейчас, я думаю, законы инициируем и примем. Вопрос уголовной ответственности за видеосъемку", — отметил Гурулёв. Об этом пишет Виталий Портников для krymr.com.

Именно такие решения, по сути, главная реакция российской власти на высказывание мнения о войне в Украине. Уголовное наказание стало наиболее распространенным способом заткнуть рот россиянам и жителям оккупированных Россией украинских территорий. Вы называете войну войной, говорите об украинской принадлежности оккупированного Крыма или Донбасса, рассказываете о преступлениях российской армии, читаете книгу на украинском языке, просто надели синее с желтым? Что ж, вы дискредитируете российские вооружённые силы. Сейчас вот предлагают просто не смотреть вверх, чтобы не видеть беспилотников. А тот, кто увидит и уж тем более выложит увиденное в сеть, теперь вполне может подвергнуться уголовному наказанию.

В Крыму такая тактика запугивания и замалчивания применяется с первого дня оккупации. Как еще можно было заставить людей, еще недавно живших в Украине и не собиравшихся ни менять гражданство, ни оказываться в соседней стране с ее авторитаризмом и глупостью, поверить, что "Россия здесь навсегда"? Уверен: только показательными наказаниями. Только запретами на реальную информацию. Только репрессиями против тех, кто хочет говорить правду. Только уничтожением политической жизни, гражданского общества, свободной журналистики.

А теперь то, что от всего этого еще оставалось, выпалывают по всей России. Причем, похоже, речь идет уже даже не о гражданском обществе, не о журналистах и не о политических активистах. Речь идет об обычных людях, которые захотят поделиться своими соседями информацией об угрозе.

Именно они могут стать первыми жертвами новых законов – а это и есть возвращение к временам настоящего сталинизма. Потому что сталинский авторитаризм карал уже не политических противников – с ними было покончено еще в эпоху раннего большевизма. Он был направлен прежде всего против обычных людей, против своих же собственных сторонников. Чтобы не разносили ненужную информацию, не клеветали, не паниковали, не придумывали. За всех думает вождь, только он знает правдивую информацию и принимает правильные решения.

Так, между прочим, всей страной и проспали 22 июня 1941 года. Что было дальше? "Киев бомбили, нам объявили…". Сейчас тоже бомбят Киев по примеру гитлеровцев, а вот объявлять о том, что Россия устроила изнурительную войну, которая в конечном счете пришла и на ее землю, не спешат. Зачем паниковать, если не паникует Путин?