Не смогут достичь планируемой цели: разведка Британии объяснила, как война против Украины бьет по экономике РФ

Страна-террорист Россия, вероятно, не достигнет в 2024 году запланированного целевого показателя доходов в государственный бюджет. Поэтому правительству необходимо будет рассмотреть другие политические меры для финансирования своих расходов.

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Основным методом увеличения доходов станет повышение внутренних налогов для граждан РФ. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

В британском разведывательном ведомстве заявили, что руководство страны-агрессора мечтает, что бюджетные расходы в 2024 году вырастут на 26%. Такие планы россиян связаны с оптимистичными прогнозами роста доходов от продажи нефти и газа на 25%.

Однако в британской разведке подчеркнули, что из-за неспособности достичь таких показателей российскому правительству придется сократить взносы в Фонд национального благосостояния и увеличить налоги.

По мнению британской разведки, такая политика окажет неблагоприятное воздействие на долгосрочное экономическое благосостояние граждан страны-террориста. При этом РФ будет делать акцент на финансировании боевых действий в Украине.

Ранее сообщалось, что разогретая войной против Украины российская экономика работает на пределе своих возможностей и демонстрирует все большие признаки перегрева. Соответственно, она больше не сможет продолжать свой стремительный рост.

Напомним, почти за 2 года полномасштабной войны Россия потратила половину денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) – главного источника ресурсов на черный день.

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