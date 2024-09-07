Не разминулись с бетонным забором: в РФ произошло ДТП с участием танка 'второй армии мира'. Фото

В Орловской области РФ 5 сентября в ДТП угодил КАМАЗ "второй армии мира". Он перевозил танк и врезался в бетонное ограждение.

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У оккупантов один погибший и один раненый. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

По информации паблика, на днях вояки ВС РФ "уронили танк", предназначавшийся для отправки в Курскую область, где продолжается операция Сил обороны Украины.

"5 сентября на территории Орловской области произошло ДТП с участием военнослужащих, которые перевозили танк Т-80. Сообщается, что в ходе движения, водитель КАМАЗа сержант Якушев Артем Юрьевич не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение", – отмечено в сообщении.

Доедет ли в итоге упомянутый танк до фронта, "Досье Шпиона" не уточняет. А вот один из двоих оккупантов, находившихся в КАМАЗе, воевать против Украины точно уже не будет.

"В результате ДТП сержант Якушев погиб, старший машины лейтенант Петрунин Дмитрий Анатольевич получил множественные переломы нижних конечностей", – пишет канал.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, сколько территорий на Курщине контролируют ВСУ: по словам президента, речь идет о свыше 1300 кв км и более 100 населенных пунктах.

Также глава государства заявил, что за время операции ВСУ на Курщине Россия потеряла около 6 тысяч своих солдат.

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