Не погиб в Украине, а застрелился дома: в РФ выдали свою версию смерти комбата Лисицкого, ''отличившегося'' под Иловайском

"Герой" России, командир 1-го десантно-штурмового батальона "элитного" 247-го десантно-штурмового (горного) полка ВС РФ Дмитрий Лисицкий, вероятно, застрелился дома. Ранее сообщалось, что он был ликвидирован на войне в Украине.

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Как пишут пропагандистские СМИ, комбат покончил жизнь самоубийством в своей квартире в Ставрополе, а не в зоне "СВО". На это в Telegram обратил внимание блогер Денис Казанский.

"Ну, так даже смешнее", – отметил он.

По данным пропагандистов, незадолго до смерти Лисицкий находился в подавленном состоянии и предполагал самоубийство – из-за жалобы на его неправомерные действия в отношении личного состава.

Напомним: ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что этот российский майор в 2014 году командовал батальонной тактической группой 247-го полка, атаковавшей украинские подразделения, которые прорывались из оцепления в Иловайске в районе села Горбатенко.

В 2015 году за войну против Украины россиянин получил от Кремля звание "героя". У него были и другие награды: медаль "За заслуги перед родиной" 2-й степени (2003 год) и медаль Суворова (2000-й).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– с начала полномасштабного вторжения армия России потеряла уже 171 160 солдат и офицеров. Накануне ряды "двухсотых" пополнили 610 захватчиков;

– из-за значительных потерь тела ликвидированных оккупантов десятками свозят в морги на временно захваченных территориях. Активизацию оккупантов заметили в поселке Троицкое в северо-западной части Луганской области.

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