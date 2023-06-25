Независимо от того, о чём договорился пригожин с пуйлом и лукашенко, и от того, каковы финансовое обеспечение и гарантии выполнения этих договорённостей, всем теперь стало окончательно ясно: россия это огромный блеф, а король её оказался гол (как, впрочем, и король альтернативный). Запад бы победил эту недороссию даже не за неделю, а за день, если бы действительно хоть немного захотел.

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Блефанутого другой блефанутый почти переблефовал, но был переблефован, а мир смотрел на это с открытым ртом и выпученными глазами, утирая кто слюни, а кто сопли.

Мордор может убивать, но сам при этом абсолютно беззащитен, а побеждать в состоянии только грубой ложью и нагнетаемым страхом.

Если Цивилизация не сможет эффективно противостоять даже такому уродцу, это окажется её невероятным позором. Если нам и после этого не дадут самолёты и дальнобойное оружие, не снимут с нас тупые ограничения насчёт того, где можно, а где нельзя, это поставит Запад на один уровень ничтожности с никакой россией. Ничтожность ничтожна, но как же ничтожны ничтожества, которые её всё равно боятся!