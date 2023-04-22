'Не наступают, потому что давно уже все взяли': жена рассказала оккупанту, как на росТВ оправдывают провал войск РФ в Украине

Пропагандисты на российском телевидении всячески пытаются оправдать провалы российской оккупационной армии на фронте в Украине, рассказывая россиянам собственную версию событий. Они утверждают, что оккупанты не идут в наступление, поскольку "давно уже все захватили", а до конца войны якобы осталось около полутора месяцев.

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В то же время, иногда звучат тезисы о том, что вскоре приедут войска НАТО и начнется "заваруха". Об этом в перехваченном разговоре рассказала жена оккупанта, который находится в районе Лимана Донецкой области, сообщает "Информационное сопротивление".

Кроме того, по ее словам, на ТВ объясняют отсутствие наступательных действий российской армии и другими отговорками: то команды нет, то оборона не такая и т.п. Со своей стороны захватчик отметил, что не верит в окончание "спецоперации" в ближайшие месяцы.

Напомним: другой оккупант рассказал о подготовке к наступлению на одном из участков фронта и назвал конкретный день, на который якобы запланированы наступательные действия – 7 мая. По словам россиянина, их военное командование "опять захочет Херсон брать". Также он сообщил, что теперь желающих воевать в Украине набирают только через частные военные компании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– один из оккупантов РФ рассказал об очень сложной ситуации на фронте, отметив, что они несут серьезные потери и напряженно ждут контрнаступления Сил обороны Украины. Из перехваченного разговора стало ясно, что оккупант не надеется вернуться домой живым;

– другой захватчик, находящийся на оккупированной территории Харьковщины, признался, что местное население настроено по отношению к ним очень недружелюбно. Он даже боится что-либо покупать в местных магазинах, потому что украинцы могут его отравить.

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