Прошел один год и пятьдесят семь дней войны. На фронте все по прежнему: в Бахмуте россияне медленно продвигаются вперед, а на остальных участках, несмотря на эпизодические вспышки активности с обеих сторон, никаких изменений в линии фронта нет.

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Потоком идут какие-то новости, которые я даже не знаю как комментировать. Вроде той, что между "новыми" субъектами РФ типа Донецкой и Луганской областей (кстати, я так и не понял в каком качестве они "вошли" в состав России: как области или как республики?) и "старыми" субъектами фактически остается полноценная государственная граница. С КПП, паспортными контролем, таможней и т.д.

Это как понимать? Между Крымом и Россией – нет, а между этими – есть? Почему? Они ненастоящие субъекты Российской Федерации? Их присоединили понарошку? Что это вообще такое? Почему граждане России поражены в правах по признаку места проживания? Куда смотрит Конституционный Суд? А что на это скажет уполномоченная по правам человека генеральша Москалькова? Почему депутаты ГД не возвысят свой голос?

И Путин (гарант конституции!) не видит в этом ничего необычного и лишь призывает спецслужбы как-то наладить работу пропускных пунктов так, чтобы там не образовывалось многодневных очередей из грузовиков. Грузовиков, везущих, в том числе, и военные грузы на фронт, а с фронта – раненых солдат!

Воистину: не надо мешать Путину воевать! Он сам себе устроит такой менеджмент, такой логистический ад, что в схватке со своими собственными фобиями и комплексами проиграет войну без всякого вмешательства посторонних сил.

Или вот другая новость: оказывается на Белгород по ошибке упала не одна, а две бомбы. И если первая взорвалась, то вторая – нет. Понимаете? Смешно предполагать, что у одной бомбы взрыватель был включен, а у другой – выключен, верно? Наверняка он был включен у обеих бомб. Но у второй бомбы он не сработал.

То есть вчера, пока не нашлась вторая бомба, степень разложения российской армии мы еще даже не в состоянии были до конца оценить!

Мало того, что самолеты, груженные огромными бомбами, предназначенными для разрушения целых зданий, летят к цели через свой собственный город (почему не облетают?). Мало того, что именно в процессе пролета над своим городом у них случайно выпадают из самолета две полностью готовые к применению бомбы (не раньше и не позже). Но еще и одна из них (50% от общего числа) – не врывается (несмотря на то, что она вроде бы была полностью готова к применению).

И эти криворукие *бланы собираются продолжать войну? Ок! Не мешайте им! Они сами на себя отбомбят, сами себя разрушат, сами на себя напишут донос и сами себя упрячут за решетку. Судя по сообщениям из России доносительство у местных аборигенов превратилось в разновидность хобби…

Или вот вам третья новость: после перехода в торговле с Индией на рупии (неконвертируемая валюта) у российских экспортеров нефти образовалось огромное количество никому ненужных рупий, которые они не знают куда девать и продают с дисконтом, теряя на каждой такой сделке только по этому параметру примерно 10%. Но этого мало: Путин дал команду и вот уже вице-премьер РФ Новак объявляет, что теперь вообще вся торговля нефтью будет переведена на рубли или юани.

То есть мало того, что они всех контрагентов сбили с панталыку своими фокусами с рупиями, так теперь индусам нужно где-то раздобыть рубли или юани вместо рупий! Это при том, что и с Китаем и с Россией у Индии отрицательное торговое сальдо и лишний рублей и юаней у нее нет. Что прикажете делать? Вовсе не покупать российскую нефть? Видимо так ей и придется сделать…

Еще раз: не мешайте Путину доламывать итак дышащую на ладан российскую экономику. Лучше него самого его не победит никто! Просто отойдите в сторонку и запаситесь попкорном. Он сам себя угробит своими мегаломанскими фантазиями.

Я вот чего думаю: не надо Залужному торопиться с наступлением. Ой не надо. К лету эти черти сами себя доведут до ручки. Вот тогда-то и нужно будет лишь чуть-чуть подтолкнуть эту телегу – и она сама покатится под откос.

Аккурат к середине июня и начать наступление. Тогда ВСУ как нож в масло войдут в расположение путинского войска, которое к тому времени будет уже полностью измордовано путинскими новациями в области военной и экономической науки.

Это он еще за медицину не брался… Как ту не вспомнить старый анекдот про студента и умершую от его экспериментов собачку: "Как жаль! А у меня еще столько идей было…"

А новости все прут и прут. Одна интереснее другой… И все про гениального вождя россиян… Воля ваша, господа хорошие, но нет у нас другого варианта кроме как победить этих мудаков. Тем более, что дело наше правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!