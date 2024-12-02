'Не дайте нам замерзнуть': жители Краснодарского края записали жалкое обращение к Путину из-за отключения света. Видео

Жители Краснодарского края России записали "щемящее" видеообращение к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой наказать виновных в отключениях электричества. По их словам, местные чиновники знают о проблеме, но ничего не делают.

Видео дня

Соответствующее видео распространяется в российских соцсетях. Люди надеются на скорейшее решение проблемы, чтобы зимние месяцы не стали для них испытанием.

"Ответственность никто не несет. О нашей проблеме знают министерство энергетики, депутаты Госдумы. Отовсюду отписки, как под копирку, никому до нас нет дела, нас не замечают", – пожаловалась одна из местных жительниц села Мысхако и жалостливо попросила Путина не дать их семьям замерзнуть этой зимой в своих домах и наказать виновных.

Как отмечают росСМИ, проблемы с электричеством в с. Мысхако наблюдаются уже много лет, но, как утверждают сами жители, в последнее время становится все хуже. Аварийные отключения электроэнергии продолжительностью от 10 часов до 2-3 суток происходят регулярно.

Жители считают виновником ситуации ООО СЗ "Квант", управляющего местными электросетями. По их словам, компания "сомнительным образом" стала владельцем сетей, начала подключать новых потребителей без соблюдения технических норм и взимала за это значительные средства. В результате сети перегружены, не обслуживаются, а их модернизация не производится.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгородской области РФ готовятся к тяжелой зиме. Несмотря на то, что войны в России нет, а "СВО" только в Украине, здесь зимой может не быть ни тепла, ни света, ни газа. Поэтому жителей призывают запасаться дровами и надеяться только на себя.

Также белгородцы жалуются на то, что собственная армия грабит их дома, а родное государство не заботится и не выделяет достаточно денег на покупку новой недвижимости.

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