Блог | Серж Марко: Настоящие нацисты, или Болезненная правда для россиян о Второй мировой войне

Про нацизм.

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Пост будет исключительно на русском.

Ибо некоторые моменты зад*лбали.

Вот читаешь ты "обратное мнение", с той стороны, пытаясь ориентироваться в их реальности, и вроде иногда даже конструктивные мысли проскальзывают, а потом звучит очередная фраза про "борьбу с киевским нацистким режимом", и ты такой – ну зае*из. Они как тупые партизаны из анекдота, что 40 лет под откос поезда пускали. То есть ты весь такой российский инфоциган, и пытаешься в аналитику, а потом все скатывается в лозунг борьбы с нацизмом, и ты не понимаешь почему ты в ж*пе, страна ваша в ж*пе, перспектива – тоже ж*па. Чего ж так то?

Да потому, что надо жить в реальном мире.

И Стрелков, и прочие "военные оппозиционеры" в оправдание проигрышу России и последствиям приводят постоянно русско-финскую войну. Мол Германия увидела, насколько слаба Россия в реале и напала. И им вот пришлось вступить в борьбу с нацизмом. Ситуация в том, что это ложь. Потому что правда сильно болезненна для россиян. Настолько болезненна, что даже пропагандой пришлось переписывать историю.

Правда была в том, что во Второй Мировой войне были виновны два тоталитарных диктатора – это Сталин и Гитлер. Которые начали эту войну вместе, вторгались в страны вместе и делили их вместе. Колонны нацистов ходили парадами на Красной площади.

А потом случилось вторжение. Германия напала на Россию. Причем странно, ведь блицкриг был очень рисковым и точно не вовремя для Германии, которая в тот момент была скована войной сразу с несколькими государствами, вторжение в огромный СССР был шагом, с первого взгляда, скажем так, странным. Вроде ж партнеры, и вообще, вы СССР и Германию видели в сравнении?

Первые мысли про "не все так однозначно" у меня были, когда я читал Суворова, и он перечислял, какие силы были стянуты к границам. Я про армию СССР. По сути вся техника и логистический компонент были стянуты к границе, и это объясняет только один вариант – СССР хотела напасть на Германию первой. Да, Сталин понимал, что маленькой Германии трудно сейчас, и увидел шанс для еще одной победоносной войны. Гитлер ударил первым, уничтожив огромное количество техники у границ, и понеслось.

Ну ладно, Суворов антисоветчик, давайте посмотрим доводы с обратной стороны.

Ганс-Ульрих Рудель. Этакий антипод "Маресьева". Гениальный ас, пилот пикирующего бомбардировщика Ю-87. Это он, к слову, потопил линкор "Марат" результативным бомбометанием.

Почитайте его книгу "Пилот "Штуки". Мемуары аса Люфтваффе".

И вот что он пишет про первые дни войны.

"Во время полетов я, как репей, прицепляюсь к хвосту моего ведущего, так что он начинает нервничать, не протараню ли я его сзади, до тех пор, пока не убеждается, что я уверенно контролирую свою машину. К вечеру первого дня я уже совершил четыре вылета к линии фронта между Гродно и Волковысском. Русские пригнали сюда огромные массы танков и грузовых автомашин. Мы видим в основном танки КВ-1, КВ-2 и Т-34. Мы бомбим танки, зенитную артиллерию и склады боеприпасов, предназначенных для снабжения танков и пехоты. То же самое — на следующий день, первый вылет в 3 утра, последняя посадка — в 10 часов вечера. О полноценном ночном отдыхе приходится забыть. Каждую свободную минуту мы ложимся под самолет и моментально засыпаем. Затем, если кто-то зовет, мы вскакиваем на ноги, даже не понимая, откуда раздался голос. Мы движемся как будто во сне.

Во время первого вылета я замечаю бесчисленные укрепления, построенные вдоль границы. Они тянутся на многие сотни километров. Частично они еще недостроены. Мы летим над незаконченными аэродромами: там — только что построенная бетонная взлетная полоса, здесь уже стоят самолеты. Например, вдоль дороги на Витебск, по которой наступают наши войска, находится один из таких почти законченных аэродромов с множеством бомбардировщиков "Мартин". Им не хватает либо горючего, либо экипажей. Пролетая над этими аэродромами и укреплениями, каждый понимает: "Мы ударили вовремя... Похоже, Советы делали эти приготовления, чтобы создать базу для вторжения против нас. Кого еще на западе хотела бы атаковать Россия? Если бы русские завершили свою подготовку, не было бы почти никакой надежды их остановить".

Еще раз.

Вот конкретно подтверждение доводов Суворова (да и уймы других личностей), только с обратной стороны.

Не Финская война была катализатором войны СССР и Германии. СССР хотела напасть на Германию.

Мы удивляемся, почему США долго морозилась от помощи СССР. Вот вам объяснение. Тот случай, когда перед тобой пики точеные и альтернативный вариант, кому ты ленд-лиз предложишь, а против кого воевать будешь? С учетом того, что оба правителя друг друга стоят, и Сталин, и Гитлер. 20 лет так боролись с капитализмом, что потом за ленд-лизом пришлось обращаться, ага, великая русская промышленность под управлением эффективного менеджера Сталина. И эффективного полководца про*бавшего ударный кулак своей армии в первые дни войны.

Ну и конечно же мы помним пропаганду о вкладе русских людей в победу. Ну да, конечно.

Вот только почему-то забыли упомянуть, что в топку этой войны бросали в первую очередь не россиян, а украинцев, белорусов и другие нации. Потери по населению только украинцев около 35-40% за всю войну. У белорусов также. А Россия частично и оккупирована не была, жили себе люди на Урале, работали, ну голодно бедно было, но ударов войны там не было, как и на большей части территории России.

А вот Украина была оккупирована полностью, но как велись тут боевые действия не принято вспоминать. Ни про подрыв дамбы в Запорожье, что привело к затоплению тысяч мирных жителей, но не нанесло урона фашистам. Ни про то, как бомбили украинские города, перемалывая нацистов вместе с мирными жителями, которых гибло в разы больше, чем немецких солдат.

А чего ж вы про эту правду забываете, аналитики ср*ные?

Зато потом все эти россияне мастурбируют на фразы Бодрова: – В чем сила брат? В правде!

Да вы этой правды боитесь, как черт ладана! Потому что в борьбе с нацистами главное что? Правильно, не выйти на себя.

И да, в Украине есть люди, что увлекаются культурой Третьего рейха. Их мало, очень, это субкультура, которая есть во всех странах. В России, кстати, тоже. Больше, чем в Украине. Особенно учитывая тот факт, что например "Русич" – это сугубо нацисткое подразделение РФ, пропагандирующее нацистские догмы про уничтожение украинцев, в том числе массовые, с женщинами и детьми, как нации. И ничего, нет претензий к "Русичу" у Симоньян. Как и к "вагнеровцам", обитых свастиками.

Украинцы в ответ на кукареку про нацистов тролят периодически россиян, иногда, я бы сказал, неуместно, но, с другой стороны, давно пора десакрализировать уже эти символы. Потому что это просто символы. Которые без действия – мертвы. Основной потребитель российской нефти – это Индия. Ничего, что там свастики на каждом втором храме? Вы поставляете нефть в страну, где в храмах с нацисткой свастикой молятся вообще. Не хотите там с нацистами побороться? Свастика ведь один из символов буддизма, а это капец какая агрессивная религия же!

Так вот. Символы – это одно, а действия – это другое. Вы уничтожаете города авиабомбами и артиллерией. Вы радуетесь попаданию ракет в многоэтажные дома. Вы бомбите ТЭЦ зимой в миллионниках. И ваш народ прямо исходит радостью от этого.

Вы реально думаете, что мир, которому не пудрили мозги, не видят, кто тут нацисты? Чья страна не находится под тоталитарным управлением в связке с другими тоталитарными странами, такими как Иран, Северная Корея и нынешняя Беларусь?

Мир все видит. Трезво. Объективно. И вопросов к украинцам тут нет, у которых в стране трудно найти семью, по предкам которых не прошла коса Второй мировой. Автор этого поста тоже из семьи фронтовиков. И я не знаю семьи, у которых родственники не воевали.

Потому если вы хотите что-то поменять, россияне, то начните с правды. С правды в то, что вы не особенный народ, и те нации, которые полегли во Второй мировой – вы им на поколения должны. И что сейчас происходит самая мерзостная авантюра, которая стала возможна при помощи пропаганды – вы воюете с теми, с кем ваши предки в одном строю отбивались от нацистов в войне, одним из зачинщиков которой был Сталин. Вы не его слова должны повторять про главный вклад русского народа, а на коленях вымаливать прощение, признав вину. Как это сделали немцы. И это их изменило, позволило им стать лучше, начать с чистого листа. Вы же остались все теми же, с теми же ублюдочными лидерами.

Вы же продолжили традиции СССР по становлению диктаторов с имперскими замашками, запудрили себе голову пропагандой и напали на страну, которая с вами в паре выгребала на полную, как ни голодомор, так Вторую мировую, ах да, спасибо за то, что навесили на разрушенную после ВОВ Украину тот самый скрепный Крым, только потому что крымских татар депортировали, там возделывать ничего не смогли, ибо рукож*пы, так давайте Украину заставим возрождать Крым, так же дешевле, а то что Украине самой не хватает воды и электроэнергии – та кого это волнует? Восстанавливайте, мы все равно потом заберем его.

Вот же повезло с соседом, ага. А потом читаешь Стрелкова, где он кукарекает на тему борьбы с нацистами. Стрелков. Человек, который участвовал в нескольких войнах по захвату Россией нескольких государств. Там, где сейчас бедность, бесперспективность и деградация. И все это привел за собой усатый мудак, косплеящий гусаров. Говно ты, а не гусар. И то, что Стрелкова бомбило от прямых вопросов, зачем он начал в Украине вооруженное противостояние – показательно. Знает гнида, что вопрос правильный. И что то, что происходит сейчас – это логично. Гнилая система пожирает своего же гнилого солдата. У немцев были принципы хотя бы. У России принципов не было никогда.

Потому, россияне, если хотите что–то поменять в своей жизни в лучшую сторону, то начните с правды. Без правды идти вперед не выходит как-то. И пропаганда правду не заменит. Доказано Северной Кореей. В которую вы, кстати, скоро превратитесь. А мы вам в этом поможем, мы сделаем все, чтоб под одним "железным занавесом" запереть обнищавших после снижения нефтяных доходов чеченцев, воевавших бурятов, помилованных "вагнеровцев", птср-ников z-секты, все это смешать, не взбалтывая, будет норм коктейль, с учетом того, что у вас будет дохр*на времени на разборы по теме "кто в этом всем виноват". Ну и виновным, конечно же, окажется самый слабый, кого назначат.

А мы посмотрим на это все со стороны. На всякий случай распределив огневые сектора под границей с вами из расчета возможностей 155-мм снарядов.

Если у вас там найдется человек, который сможет начать с правды – это и будет начало долгого пути самоочищения и развития. В который мы, украинцы, не верим. Слишком долго мы были рядом с вами, чтоб увидеть вашу суть. А значит в реальном мире, ваша крылатая фраза звучала бы так:

– Вот скажи мне, в чем сила брат? В правде?

– Не брат ти мені, гніда нацистська.

Ну а нам, украинцам, с нацистами воевать – это ж почти сакральная миссия. Как деды прям. И ленд-лиз уже заходит. Осталось победить и наложить репарации. И сжечь в бункере одного мелкого у*бка, повинного в смерти стольких людей.

P.S. Фото индийских храмов со свастиками, как и индусов с татуировками свастик, выкладывать не буду, а то Цукер тоже у нас борец с нацизмом примерно на уровне Соловьева.