Наемник ЧВК 'Вагнер' с 12 судимостями похвастался, как воевал против 'натовцев' в Украине: теперь он просит милостыню в РФ. Видео

В России бывший зек и наемник частной военной компании "Вагнер" получил от властей "награды" за участие в войне против Украины, но превратился в нищего. На камеру пропагандистам он хвастался боями с "натовцами", а теперь просит милостыню у соотечественников.

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Речь идет о россиянине, который до того, как попасть в ряды оккупационной армии РФ, имел 12 судимостей. Данные о судьбе военного преступника нашел в сети журналист Юрий Бутусов.

"На видео – Василий Алексеенко, типичный "вагнеровский" зек, который поверил в сладкие сказки о "героизме" и "поднятии с колен". Сидел за изнасилование, но выбрал не тюремную баланду, а мясорубку "СВО". Лично Пригожин завербовал его прямо из СИЗО. Из 400 таких же уголовников, как он, на фронт пошло всего 70 человек. Почти все сгинули, и теперь никому не нужны – ни мертвые, ни живые", – коротко прокомментировал он.

Согласно рассказу оккупанта, он сидел в тюрьме с 15 лет и как-то прямо на плац "прилетел на вертолете Пригожин" и рассказал перспективы избежать тюремного срока посредством участия в войне. По его словам, предпочтение главарь ЧВК "Вагнер" отдавал тем, кто сидел за убийства.

"И вот пошел. Первый бой – и у меня сразу награда… За отвагу, за мужество и эта, как ее, звездочка которая – герой России", – похвастался военный преступник.

Также он выразил уверенность, что встречал на фронте "бойцов НАТО", причем "прилично", и в основном, по его словам, это были: "англичане, американцы, британцы и Германия".

На вопрос же, как сложилась его судьба после путинской "СВО", он признался, что "делал ремонт и отдал бабла племяннице", а сам "ударился" в распитие алкоголя.

Хотя известно, что, вернувшись в РФ с пачкой бесполезных "наград" и пустыми карманами, теперь бывший "вагнеровец" Василий Алексеенко в Таганроге просит милостыню у прохожих.

Как сообщал OBOZ.UA, в России родственники ликвидированных "вагнеровцев" записали обращение к Путину, заявив об обмане со стороны властей. Они жаловались, что обещанные компенсации и льготы так и не предоставили, а к ним относятся как к "людям второго сорта".

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