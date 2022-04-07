Надпись не помогла: в России начали торговать сухпайками, предназначенными для оккупантов. Фото

В России начали продавать сухие пайки ВС РФ. Они появились на полках магазинов несмотря на то, что их коммерческая реализация запрещена законодательством страны-агрессора.

Соответствующие фото появились в социальных сетях. На снимках видно, что одна из торговых точек выставила коробки с сухпайками в отделе с продуктами питания.

Судя по ценнику, этот товар россияне могут купить за 246 рублей (примерно 90 грн или 3 доллара). Торговцы даже не стали заклеивать или как-то скрывать надпись "Не для продажи".

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Согласно данным из открытых источников, существует семь вариантов наполнения таких пайков.

Чаще всего коробки заполняют хлебцами, овощными и мясными консервами, кашами, сушено-вяленой рыбой, пакетиками с фруктово-ягодными концентратами и повидлом, шоколадом. Также там есть по порции чая, кофе, сахара, соли и перца, растворимых сливок.

В сухпайки, кроме продуктов, могут входить таблетки для дезинфекции воды, спички, салфетки для рук, портативные разогреватели, пластмассовые столовые приборы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты в разговорах с родными не раз рассказывали о проблемах с продовольствием. Например, один из "освободителей" жаловался жене, что остался в Украине без воды и еды.