Около 10 тысяч чеченских наемников из временно оккупированной РФ Ичкерии были ликвидированы в Украине войсками Вооружённых сил. Чеченский парламент обязуется выделить до 15 млрд рублей, чтобы перезахоронить то, что осталось от грозных кадыровцев.

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Об этом сообщили российские СМИ. Интересно, что поздней новость была удалена с ресурса, однако с тем фактом, что роликов в популярной сети TikTok от чеченских оккупантов стало меньше, явно не поспоришь.

"На сайте представительства Кадырова в Ярославской области РФ сказано о поручении перезахоронить останки своих солдат, погибших на войне против Украины и уточнено, что всего планируется перезахоронить 10 000 солдат", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам военного преступника и одновременно самого рьяного критика кремлевских генералов Гиркина, бравые ролики с показательными боями чеченских отрядов пропали с просторов соцсети TikTok, поскольку снимались они на фоне побед российской армии. Сейчас никаких побед у путинских захватчиков нет, а снимать "видосики" под шквальным артиллерийским огнем, мягко говоря, неудобно.

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