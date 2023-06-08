На росТВ призвали разбомбить дамбу Киевской ГЭС, но не смогли объяснить, что это даст Кремлю. Видео

На российском государственном телевидении зазвучал новый призыв совершить военное преступление против Украины. Так называемый военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский заявил: мол, оккупантам нужно уничтожить дамбу Киевского водохранилища.

Видео дня

Фрагментом этой передачи поделились многие Telegram-каналы. Российский "эксперт" в эфире росТВ порадовался, что при сценарии уничтожения Киевской ГЭС столица Украины может быть затоплена. Однако на вопрос ведущего-пропагандиста о том, что это даст ВС РФ, Бужинский ответить не смог (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"А мы чего добьемся?" – спросил у российского военного ведущий ток-шоу "60 минут", муж Ольги Скабеевой Евгений Попов. "А просто! Показать! Понимаете!.." – сказал Бужинский, уходя от прямого ответа.

Он начал говорить о мести за Шебекино (город в Белгородской области РФ, где в последнее время часто происходит "бавовна"). "Нужно отвечать!" – заявил "эксперт"-пропагандист.

"Почему мы должны быть, так сказать, святее Папы Римского?" – спросил он.

По словам Бужинского, объекты Киевской ГЭС "прекрасно" подойдут для ударов, потому что водохранилище "чуть-чуть повыше Киева".

Украинский журналист Денис Казанский возмутился, что россияне прямо обсуждают теракты.

"И эти люди еще рассказывают, что это не они взорвали плотину в Новой Каховке. Да вот же, они открыто одобряют это и призывают поступать так и дальше. Уже никто и не пытается скрыть, что цель России – просто геноцид украинцев, истребление мирных жителей. Они получают от этого удовольствие и не скрывают этого", – написал Казанский в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские террористические войска полностью уничтожили дамбу Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня, в 2:50. Это привело к масштабной техногенной катастрофе на юге Украины.

– Как выглядят масштабы теракта с высоты птичьего полета можно посмотреть на видео по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!