На Кубани автобус с туристами слетел с дороги: есть погибшие. Фото и видео

На Кубани (Россия) автобус с туристами слетел с дороги в кювет. ДТП произошло около девяти утра. В результате аварии погибли два человека, еще 19 пострадали.

Всего в больницу доставили 21 пассажира. Трое из них находятся в критическом состоянии, сообщает РИА Новости. ДТП случилось в поселке Мезмай Апшеронского района (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Всего в автобусе находились 22 человека. Точная причина аварии пока неизвестна. Предполагается, что у автомобиля могли отказать тормоза. Отмечается, что один пассажир погиб на месте ДТП. Вторую смерть зафиксировали в медицинском учреждении.

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"По предварительным данным, в районе поселка Мезмай водитель рейсового автобуса допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства", – сообщили в Министерстве внутренних дел РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Буковине водитель внедорожника Audi переехала девятилетнего мальчика вместе с велосипедом. Ребенка госпитализировали.