Принятый вчера в спешном порядке закон об электронных повестках даёт властям возможность мгновенно заблокировать дверь аварийного лифта-Россия, чтобы никто не смог выскочить из него перед падением. Рассчитан он, в первую очередь, не на срочников, а на следующую волну мобилизации. Задача этого закона - перекрыть её будущим жертвам возможность бегства.

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Похоже, что мобилизация уже тайно готовится. Сразу после её начала мобилизованным будут высланы электронные повестки, после чего им перекроют возможность выехать за границу. Обещанные семь дней власти, конечно, ждать не будет. Просто, одновременно с повестками, пограничным службам придёт база данных мобилизованных, которым теперь запрещено выезжать из страны.

Кремль еще месяц назад поставил губернаторам задачу привлечь в армию 400 000 контрактников. В регионы спущены соответствующие квоты. Видимо, примерно такой сейчас в армии дефицит пушечного мяса.

Нет никаких сомнений, что эта авантюра провалится. Кремлёвские склеротики уже забыли, что примерно ту же задачу они ставили перед регионами ровно год назад. Губернаторы тогда активно создавали "добровольческие батальоны". Однако эта затея, как обычно, закончилась пшиком. В сентябре властям пришлось объявить принудительную мобилизацию.

В прошлом году некоторые альтернативно одарённые россияне ещё испытывали иллюзию, что так называемая СВО может быть лёгким способом заработать. Сейчас даже самые тупые понимают, что это верная смерть или инвалидность. Тогда у потенциальных наёмников ещё могли быть какие-то иллюзии, сейчас они не могут не знать о судьбе своих предшественников, которых погнали на убой без нормальной поддержки и вооружения.

Если даже тогда компания по привлечению контрактников в целом провалилась и властям пришлось принудительно мобилизовать военнообязанных, с какого перепоя она будет успешна сейчас, когда условия для неё резко ухудшились? Искомые 400 тонн пушечного мяса придётся добирать в новой волне мобилизации.

Она неизбежна уже в ближайшее время - недаром закон об электронных повестках принимали в такой дикой спешке. На её сроки и масштабы может повлиять только ожидаемое украинское контрнаступление. Но в любом случае, мышеловка скоро захлопнется. Минимум 400 000 людей, считающих себя взрослыми и самостоятельными, сначала превратят в бесправных рабов, потом в пушечное мясо и в конце концов в содержимое цинковых гробов, а, если повезёт выжить, в ментальных или (и) физических инвалидов. Это грозит каждому военнобязанному в России. Единственный шанс спастись - бежать из аварийной страны, не дожидаясь блокировки дверей.