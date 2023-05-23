В телегах мелькали списки раненых россиян во вчерашнем рейде - один из них с арсенала ядерных боевых частей в Головчино, второй из такого же объекта в Вологде, третий из специальной части ВВ из под Питера.

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В Головчино у них автобат, железнодорожная станция и арсенал, туда уже прилетало нашими "Ураганами" весной 2022 года - когда СВО пошло строго по плану.

Велика Россия, а людей мало перекрыть границу. Вообще, полезный рейд вышел у патриотов белгородской народной республики.

Пирамидки свое единственную функцию выполняют - делают богаче тех, кто их строил.

На погранпереходе ФСБ и срочники - БТР-82А у них не заводится только по бумажке, а противотанкового вооружения не завезли. Откуда же его завезут, если на передке на многих опорниках только рпг-7.

Время реакции кентов по ФСБ и полиции - часов 5. За это время прошли 7-8 км. вглубь, потрепали завесу (минимум раненый из 33 ОБРОН ВВ).

Маневренной группы армейской через 14 месяцев войны не появилось. Перебросили батальон 74-ой, дважды уже разбитой в Украине (под Белогоровкой они отметились).

То есть, армейские не на границе и чтобы их ввести дело, вполне возможно с восстановления боеспособности - надо много часов.

В ружье подняли охрану ядерного арсенала - она потери понесла в столкновении.

Без методичек военные корреспонденты и турбопатриоты РФ не работают - блеяли про граница на замке, ключ в кармане, когда уже несколько сел вышло из состава РФ в результате междоусобицы народных республик.

Без раскачки начали применять "грачи" со свободнопадающими бомбами по своим же селам - поговаривают, что один долетался.

Ну, незачет. Надо всерьёз делать ТРО, отселять местных из предполья, отвлекать на охрану границы общевойсковые части, меньше пилить на пирамидках и рвах, тратить ресурсы драгоценные. Не все наших погранцов кошмарить спецназом и воровать деньги, надо и выгребать, и поработать.

А в целом, мы вам сейчас покажем откуда на БНР готовилось нападение. Если бы мы знали, что это такое, а мы не знаем, что это такое. Нельзя всего знать, конечно - одни говорят одно, другие другое.

Кошмарное, конечно, кровопролитие в Белгородской народной республике. Надо как-то мириться - вы же славянские народы.