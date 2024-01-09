'Мы вам сдачи дадим': 'мобики' пригрозили российскому мэру расправой по возвращении с фронта. Видео

Мобилизованные на войну против Украины россияне пригрозили расправой мэру Усть-Кутского района Иркутской области РФ. По их словам, он не выполнил данное им обещание передать тепловизоры.

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Если чиновник так и не сделает этого, оккупанты пообещали вернуться с фронта, по возможности, живыми и дать ему сдачи. "Издание независимых российских журналистов" ASTRA сообщает, что такое обращение "мобики" записали в новогоднюю ночь, видео опубликовал правозащитник Алексей Тупицын.

На кадрах предстали два военнослужащих армии РФ, которые в первую очередь попросили земляков "не жалеть копеек на пару роз либо гвоздик" и сходить на похороны солдат, которых привезут в регион в январе.

"Так получилось, что мы выжили, а им уже дорога на тот свет", – признал один оккупант, прижимая к себе своего "маленького пацанчика", который стоял молча.

Главное же обращение захватчик от имени их обоих адресовал тете Люде, попросив ее передать эти слова мэру Усть-Кутского района Сергею Анисимову.

"Он обещал тепляки. Где они? Хе*а с два. Поэтому пацаны и гибнут здесь… Пацаны вчера зашли, целый взвод – осталось три человека", – заявил он.

Жалуясь на то, что чиновник ничего не делает на своем посту, оккупант пообещал вернуться домой и "дать сдачи", если тот так и не выполнит обещания по поставке тепловизоров.

"Вы на гражданке сидите, чай с кофе пьете, бл*дь. Сложнее ложки этот мэр, он них*я не поднимает. Сюда обрати внимание, Анисимов, ты москвич, бл*дь. Либо мы приедем, а мы по-любому приедем... Мы вам, сука, дадим сдачи, вы оху*ете, бл*, вы вообще оху*ете", – высказался военный преступник.

Оккупант заверил, что он и его рядом стоящий "маленький щенок", хоть и не обещают, но постараются вернуться на родину живыми, причем уже с "оху*вшим опытом", чтобы поквитаться с мэром.

"Давай, удачи тебе. И ждем ответки", – заявил "мобик".

По данным ASTRA, мэр Анисимов на их обращение пока никак не реагировал.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети опубликовали очередной перехват разговора солдат армии РФ, где они жаловались на плохое обеспечение, в частности отсутствие исправного вооружения и техники. По словам захватчика, из-за нехватки танков его отправили в пехоту.

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