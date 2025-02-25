Российский диктатор Владимир Путин заявил о своей готовности обсудить с президентом США Дональдом Трампом сокращение военных бюджетов обеих стран на 50%. Лидер Кремля считает такие действия хорошей идеей.

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Об этом сообщают российские СМИ. В то же время Путин подчеркнул, что не будет вмешиваться в дела Китая по сокращению расходов.

"Мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50 процентов, и мы сократили бы на 50 процентов. Мы считаем, что предложение хорошее, и готовы к дискуссиям по этому поводу", – сказал он.

Диктатор также добавил, что вопрос сокращения оборонных расходов с Китаем является "делом" Пекина. Он считает, что Китайская Народная Республика может присоединиться к соглашению между США и Россией позже, если будет желание.

Напомним, Трамп ведет серьезные дискуссии с диктатором Путиным по поводу соглашений по экономическому развитию США и Россией. По словам республиканца, переговоры проходят достаточно хорошо. Также президент США добавил, что соглашение с Украиной о ресурсах будет подписано в ближайшее время и Америка вернет себе потраченные на Украину деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Дональда Трампа, кремлевский глава якобы не будет возражать против отправки в Украину европейских военных в рамках мирного соглашения. Следует отметить, что недавно в РФ говорили обратное.

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