"Російська Федерація впевнено зберігає за собою статус одного з лідерів світового ринку озброєнь та військової техніки". Наведена цитата не взята з якихось старих заготовок, вона свіженька, це український переклад фрази з щойно оприлюдненої на сайті Кремля вітальної телеграми Путіна трудовим колективам і ветеранам сфери військово-технічного співробітництва РФ з іноземними державами.

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Телеграма зродилася в надрах Кремля після арештів за підозрою у державній зраді кількох провідних російських учених, які працювали у військово-промисловому комплексі. На думку кремлівських мудреців, телеграма, мабуть, повинна заспокоїти тих російських розробників озброєнь, які ще на свободі.

А ще, мабуть, покупців зброї, які стали свідками тріумфу Patriot над російськими ракетами. Тріумфу, з якого розумні люди зробили правильні висновки про те, що "аналоговнєт" made in Russia, по-перше, не такі неперевершені, як вважалося досі, і по-друге, купувати їх собі дорожче, тому що... дивись по-перше.

До цього варто додати, що санкції, дедалі загострюватимуть проблему високотехнологічних комплектуючих.

Але вітальна телеграма навряд чи когось заспокоїть. Біда Кремля в тому, що йому вже не вірять ні чужі, ні свої.

Альбертові Айнштайну серед інших мудрих думок, належить і ця: "Я не знаю, якою зброєю вестиметься третя світова війна, але четверта - палицями та камінням."

То може, кремлівська верхівка саме тому й зацікавлена у вселенській катастрофі, що вірить, нібито в майбутньому зможе виготовляти палиці "аналоговнєт" для четвертої світової?