Пару замечаний относительно вчерашнего инцидента в Белгороде.

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Как известно, российское министерство "обороны" заявило, что Белгород обстреляли ВСУ из реактивной артиллерии, в частности, РСЗО "Ольха" и чешских РСЗО "Vampire". Согласно вчерашнему сообщению, большая часть снарядов была "сбита" российской, не имеющей аналогов в мире, ПэВыОоо!

Всего несколько замечаний.

"Ольха" – это не РСЗО, а реактивный снаряд, разработанный в Украине и применяемый РСЗО 9К58 "Смерч". Данные реактивные снаряды отличаются от обычных снарядов "Смерч" повышенной дальность поражения, до 120 км и высокой точностью попадания, отклонение от цели 5-7 метров.

К сожалению, их у нас не так много, чтобы можно была отстреливать их налево и направо, по грязным белгородским перекрёсткам и переулкам, а потому, применение настолько ценного боеприпаса – нонсенс!

Что же до РСЗО RM-70 "Vampire", то это чешская, модернизированная 122-мм РСЗО, созданная на базе БМ-21 "Град". Её реактивные снаряды имеют максимальную дальность поражения цели – 21 км. При этом, наиближайшая точка по границе между Харьковской и Белгородской областью до Белгорода – 26 км. То есть, чтобы нанести удар по Белгороду, РСЗО RM-70 "Vampire" нужно было, как минимум, на 5 км заехать вглубь территории рф...

Не, ну это просто какая-то дискредитация армии рф, от самого же мо рф!

Так же, важно отметить, что реактивный снаряд сбить средствами ПВО практически невозможно. То есть, российское ПыВэОоо, конечно же, весьма условно, могло отстреливать по сверхзвуковым объектам, куда-то туда, но из-за невозможности перехвата ЗУРы самоуничтожались и вполне могли падать на Белгород.

И напоследок!

Когда ведётся обстрел реактивной артиллерией, всегда остаются разбросанные то тут то там разгонные блоки от реактивных снарядов, впивающиеся в землю. Особенно от 300-мм реактивного снаряда "Ольха".

Собственно, вопрос, где они? Я терпеливо выждал сутки, дабы проанализировать фото и видео публикуемые из Белгорода и ни на одном из них не увидел ни одного разгонного блока, ни 122-мм, ни, тем более, 300-мм. А ведь их, по идее, должны было быть десятки.

Шойгу? Герасимов? Где разгонные блоки?

Вместо разгонных блоков реактивных снарядов местные аборигены находят у себя во дворах некие остатки, неких БПЛА. То есть, можно предположить, что энное количество неких БПЛА, запущенных неизвестной стороной, летели по своим делам, на какой-то аэродром, например, а российское ПыВыОоо начало их сбивать, попутно падая на белгородчан, ибо размещено в самом городе. И после того, как десяток другой этих ЗУР, рухнули в самом Белгороде, мо рф срочно стало ретранслировать фейк об обстреле города ВСУ из РСЗО.

Резюмирую.

Я не знаю, чем был обстрелян Белгород, но то, что это не РСЗО "Ольха" и не чешские РСЗО "Vampire" – это однозначно. Тем не менее, даже не владея и малейшим пониманием того, что же это такое было, результатом и эффективностью противодействия российского ПиВеОоо, удовлетворён на все 146% и более чем уверен, повторятся данный инцидент отныне будет не единожды и всё глубже и глубже в территорию рф.

А всё потому, что российское ПиВиОооо везде одинаково дефективное.

С наступающим!