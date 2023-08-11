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Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналист

Блог | Мир не верит, что Путин развяжет мировую войну? Не смотрите наверх, блаженные!

Мир не верит, что Путин развяжет мировую войну? Не смотрите наверх, блаженные!

Путин, Шойгу, Герасимов, где Пригожин? Куда пропал? Ведь так дышал, рычал и обвинял, и даже на Москву через Ростов двигался. А тут – как будто саморасчленился, оставив потомкам последнюю фотографию в палатке в одних трусиках. Правда ли, что его грохнули и сожгли, во избежание опознания, или он продолжает курсировать на своих джетах между Питером и Беларусью, где расквартированы остатки его мятежной армии? И правда ли, что Путин уже отдал приказ использовать это мясо в провокации против Польши, дабы закопать их там чужими руками, и уже окончательно.

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И чтобы в новом учебнике истории Мединского ни слова не было сказано про этого лысого черта и его мятежную фаршированную дивизию. А может, он уже в Африке, и командует переворотами?

Как бы там ни было, а крыса восстановилась быстро. И репрессии усилила, и войну затянула, и готовится повысить ставки – вплоть до Третьей мировой. Недобитое большевичье, гремя каторжными кандалами истории, вновь возмечтало раздуть мировой пожар. В роли планетарного буржуя – изнеженная Европа, страны НАТО и не дающая покоя проклятущая Америка, по которой надо было шарахнуть еще во время Карибского кризиса в 62-м, только вот Хрущев зассал. Зато теперь все серьезнее: махач-то будет последним, пролетариям отступать некуда. Внутри все уже развалено и отжато, санкции щемят пацанву во всех местах, с Востока подпирает Китай, с Запада – НАТО, даже Украина так настучала по шарабану – кровавые сопли в разные стороны. Правда, схематоз работает и иллюзия тех же условий, что были до войны, пока еще сохраняет обманчивый эффект безнаказанности – дескать, все нам нипочем, "нет у вас методов против Кости Сапрыкина". На самом деле, при малейшем развороте политического ветра весь этот карточный домик обрушится в одно мгновение: никто даже не успеет понять, как такая конструкция вообще могла существовать, и на каких соплях все держалось? А это – волшебные сопли совкопитеков, которыми вот уже целый век склеивались и прессовались очередные прожекты безумных вождей. И если в 1991-м оголодавшие мохнатики еще могли жалобно тянуть исхудавшие ручонки в сторону мирового сообщества и скулить "нас обманули коммунисты" - то теперь такой номер не пройдет. Поздний СССР не начинал грандиозных войн, и то – развалился после "ввода ограниченного контингента советских войск" в Афганистан, а вернувшиеся домой "воины-интернационалисты" обеспечили бандитскую веселуху 90-х. Не без участия чекистов, разумеется, которые скромно стояли в тени и исподволь направляли процесс в нужную сторону. Чтобы могилизировать, кого надо, а потом спокойно взять власть. Теперь же в глобальных преступлениях против человечества замазана вся банда, так долго мимикрировавшая под "народ".

Дело в том, что никакого народа, как некоей общности в общепринятом понимании, в России нет. Есть многомиллионная наднациональная масса криминальных элементов, мыслящих в парадигме зоновского выживания и до усрачки боящаяся гнева администрации. Система установлена двухпартийная. В тылу шерстенеют выживальщики, на линии фронта – коченеют вымиральщики. Если тебе не повезло, и тебя записали в партию вымиральщиков – сдохни достойно, иначе тебя свои же посадят на бутылку, изнасилуют и выпустят кишки. Иного выхода нет. Точнее, раньше он был, но Сотник с академиком Рыжовым все время сгущали, призывая "уезжать, пока не поздно". Теперь – поздно. Ворота закрылись. Последний парад наступает. Командовать парадом будет Пу.

Рассматривая поражение и перезагрузку как один из вариантов, система приготовила утвержденный пул страдальцев, готовых подхватить знамя обновленной пещеры. Сидельцы и иноагенты дозревают – кто в забугорье, а кто в спец-узилищах. Особое место отведено главному страстотерпцу всея Руси – Алексею Навальному, которого заманделили в консервную банку на очередные 19 лет. Это удобно: при "особом режиме" копирайтерам приказано расслабиться и перестать писать странные тексты якобы "из тюрьмы". Эти записки рождали много вопросов, главный из которых – почему другие заключенные не могут "передавать сообщения через адвокатов", а Алексей делает это легко и иронично? Супруга осужденного теперь тоже отпущена, и может не приезжать в пещеру для свиданий с возлюбленным. Также не нужно предъявлять общественности и "однокамерников", доказывающих версию о реальной отсидке персонажа. Официально заключенный сидит в одиночке, прибитый гвоздями в позе "зю" и выводится на прогулку персонально, под присмотром тысячи собак. Возможно, Навального попытаются еще раз вбросить в игру в качестве карты для обмена заключенными, раз уж агента не приняли в США как статусного оппозиционного политика. Но, скорее всего, система прибережет его на экстренный случай смены портрета. А уж как это будет происходить – не предскажет никто.

Сегодня позиции Путина выглядят непоколебимо. Война шкворчит, агентура шуршит по западным куличкам. По данным Департамента оперативной информации ФСБ, только в Украине создана и действует разветвленная сеть, насчитывающая от 60 до 80 тыс агентов. И это без учета информаторов. В странах Балтии уже занимаются усмирением "пятой колонны", но Евросоюз в целом пока еще не видит угрозы в совках-пацифистах, бежавших от мобилизации. Все они, как минимум, рекламируют "прекрасную зону будущего", рисуя образ пещеры с вегетарианцами, переродившимися из вчерашних людоедов. Между тем, внукам большевиков, упоровшимся до состояния зрелого преддембеля, уже не требуется внешний Гитлер, чтобы на пару с ним развязать мировую войну. Им и Путина достаточно. Малохольные эксперты пляшут на старых граблях, уговаривая самих себя, что "это все понты, на самом деле Путин зассыт и не замахнется на НАТО". Потом опять будет шок и заламывание лапонек: кто бы мог подумать? Элементарная мысль, что не может крокодил мутировать в голубя мира, в высоколобый череп не стучится. Значит, европейское сообщество получит еще один жестокий урок. И прочувствует на себе и бомбежки, и убийства от щедрот русской души. И – да: у Гитлера тоже была элита предпринимателей. И они тоже, как и путинские, не были идиотами. Они тоже не собиралась умирать, и планировали спокойно жить и тратить заработанные деньги. Вот только что-то пошло не так. Человечество не верит в способность внуков большевиков повторить то, что сделали их деды – раздуть мировую войну? Тогда отважно ложитесь спать. И не смотрите наверх, блаженные!..

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