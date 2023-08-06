Первый миф самый глупый и пустой: Ядерная держава не может проиграть в войне. Ядерные державы уже дважды проигрывали в войне. Соединенные Штаты во Вьетнаме в 1973 году и Советский Союз в Афганистане в 1989 году. В обоих случаях ядерное оружие даже и не пытались применять.

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Точно также Россия проиграет в войне с Украиной. Вероятно, это произойдет в 2024 году, когда усталость от войны и поражений накопится как в самой России, так и на Западе, который начнет поставлять Украине самое современное оружие в виде истребителей и дальнобойных ракет высокой точности.

Миф второй: Армия России – вторая армия в мире после НАТО. Этот миф уже опровергла ЗСУ. Теперь армия Россия вторая после армии Северной Кореи. Только мы не знаем – на каком месте в табеле о рангах находится армия КНДР. Миф третий: Российский рубль – самая крепкая и надежная валюта в мире, обеспеченная золотом. Как мы видим, этот рубль обеспечен только болтовней с экранов российского ТВ и сегодня курс обмена доллара на рубли приблизился по курсу Центробанка РФ к ста рублям за доллар. Как писал в свое время классик русской литературы Михаил Салтыков-Щедрин: "Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать по морде".

Четвертый миф, из которого "вырос" русский мир со всеми вытекающими последствиями: Россия – это страна с уникальной культурой и историей. Другой такой страны в мире нет. Это повторение тезисов Геббельса, за которыми не стоит ничего, кроме мировой экспансии и авантюры. Германия смирилась после 1945 года с тем, что она такая же, как и другие страны Европы и мира. Россия пока этого не поняла и поймет лишь тогда, когда от нее останутся "рожки, да ножки". Пятый и последний миф, который не выдерживает никакой критики: Россия была, есть и будет. Точно также думали, говорили и писали императоры Македонской империи, Османской империи, Древнеримской империи, Британской империи и многих других. Где они сейчас? Народы, проживающие на необъятной территории России не связывает ничего общего. Как только власть в Москве ослабнет и Россия проиграет в войне с Украиной, они не преминут воспользоваться случаем, чтобы сказать Москве: Прощай, нам с тобой не по пути. Шансов у Москвы удержать их под своим контролем не будет никаких.

Коммунисты и чекисты, которые сегодня рулят Россией не учили ни историю, ни философию. Все, что они знают и чему их учили в школах КГБ – как обмануть и как бороться с инакомыслием. Потом они научились – как украсть и как шантажировать. Россия прошла ту веху, после которой процесс распада становится необратимым. Народ пока этого не понял, как и в 1917, когда диктатуру пролетариата назвали демократией. Это то же самое, что назвать палача добрейшим человеком.