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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик

Блог | Медведев озвучивает то, чего не может, но очень хочет сказать Путин

Медведев озвучивает то, чего не может, но очень хочет сказать Путин

Экс-президент России Дмитрий Медведев – как идеолог новейшего РАШИЗМА и что с этим делать?

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Часто густо встречаю в статьях об идеологах российского РАШИЗМА ссылки на всевозможных дугиных и К. На самом же деле нарративы "российской национальной исключительности и исторического призвания и особого назначения и миссии РФ в мире" исповедуют реальные политики, как бывший президент, руководитель правительства и глава президентской партии , а ныне первый заместитель главы Военно-промышленной комиссии и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Далее текст на языке оригинала

Вчорашня реакція цього важливого російського посадовця в Телеграмі на Вашингтонську Декларацію НАТО щодо України прямо відповідає риториці Адольфа Гітлера. Процитую в оригіналі:

"Вывод очевиден. Мы должны сделать все, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ УКРАИНЫ, либо ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ НАТО. А лучше и того, и другого".

Звісно, можна списати чергове гітлеровсько-рашиське висловлювання Медведєва на його хронічну алкогольну залежність або на те, що він типовий російський політичний дурник. Але ж цей дурник, займає відповідальні посади і озвучує те, чого не може, але дуже ХОЧЕ сказати Путін.

І от тут найсумніший і найтрагічніший висновок із принципів, точніше їх відсутності, сьогоднішньої світової політики:

абсолютна більшість керівників держав вважають цілком пристойним мати справу із ідеологами РАШИЗМУ, які нині майже стовідсотково повторюють ідеологію НАЦИЗМУ. Тільки всякі гітлери стверджували, що "хто не з нами, той проти нас", а нинішні медведєви, читай путіни, пішли далі й переконують, що "хто не з нами, той буде знищений"?!

Саме тому Україні та її правдивим союзникам варто зробити все, щоб на міжнародному рівні ПРИРІВНЯТИ РАШИЗМ до НАЦИЗМУ і засудити його прояви як ЛЮДИНОНЕНАВИСНИЦЬКУ ідеологію із усіма відповідними наслідками.

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